Bất chấp xử phạt, tài xế ở TP.HCM tiếp tục chở 450kg gà "bẩn" đi tiêu thụ

Thứ Ba, 21:45, 17/03/2026
VOV.VN - Vừa bị xử phạt vì chở gà thối vào tháng 2/2026, ông V.P.L lại tiếp tục bị bắt quả tang khi đang vận chuyển thêm 450kg gà chết bốc mùi đi tiêu thụ tại TP.HCM. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số hàng không đảm bảo vệ sinh thú y này để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Khoảng 17h ngày 17/3, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) phối hợp với chính quyền địa phương xã Long Nguyên, TP.HCM (trước là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 61C-079.79 do ông V.P.L (SN 1984) điều khiển.

Số thịt gà đang bốc mùi bị lực lượng chức năng phát hiện  

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 450kg gà trắng đã chết. Toàn bộ số hàng đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông L. khai nhận số gà này được thu gom từ một trại chăn nuôi trên địa bàn phường Long Nguyên để đem đi tiêu thụ.

Theo lực lượng chức năng, hành vi của ông V.P.L đã vi phạm nghiêm trọng quy định về vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y (theo Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP).

Số thị gà đang phân hủy, bốc mùi được đưa đi tiêu hủy 

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu đối tượng này vi phạm. Trước đó, ngày 10/2/2026, ông L. đã từng bị UBND phường Long Nguyên xử phạt hành chính vì vận chuyển hơn 200kg gà chết đang phân hủy.

Ngay sau khi lập hồ sơ, đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 cùng lực lượng liên ngành đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 450kg gà chết theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phụ huynh “tá hỏa” phát hiện trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường tiểu học ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 15/10, tại buổi kiểm tra đột xuất do Ban phụ huynh tổ chức tại trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), nhiều phụ huynh phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn có mùi hôi, chảy nước. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây lo lắng, bức xúc trong cộng đồng.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: tiêu thụ gà bẩn vận chuyển gà bẩn vận chuyển thực phẩm bẩn gà chết thối
