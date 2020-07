Bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Chiều 9/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với 4 người nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam.

Lái xe Đỗ Minh Tân.

Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 9/7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động tại khu vực ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã phát hiện xe ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 70A-148.49 do Đỗ Minh Tân, 35 tuổi, thường trú khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển chạy từ hướng xã Khánh An về thành phố Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Phạm Thị Kim Trang.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 3 phụ nữ gồm: Phạm Thị Kim Trang, 26 tuổi, trú tại phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Phùng Hồng Phương, 24 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Trần Thị Thanh Tâm, 25 tuổi, trú ở xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổ công tác đã đưa những người này cùng phương tiện về Đồn Biên phòng Phú Hữu để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Phùng Hồng Phương.

Qua khai thác ban đầu, cả: Trang, Phương, Tâm đều khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để thăm người thân. Riêng, Đỗ Minh Tân (lái xe) do Trần Thị Thanh Tâm liên hệ thuê xe từ Tây Ninh đến rước.

Đối tượng Trần Thị Thanh Tâm.

Hiện, Đồn biên phòng Phú Hữu đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người với mức phạt 4 triệu đồng/người, đồng thời bàn giao nhóm người này cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định./.