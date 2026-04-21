Bé gái lớp 2 ở Hà Tĩnh bị bạn cùng lớp dùng thước đánh bầm tím người

Thứ Ba, 14:56, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong giờ ra chơi, một bé gái lớp 2 tại Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) bị bạn nam cùng lớp dùng thước nhựa đánh, gây thâm tím ở người và tay.

Chiều 21/4, ông Lê Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 2 bị bạn cùng lớp đánh dẫn đến bầm tím.

be gai lop 2 o ha tinh bi ban cung lop dung thuoc danh bam tim nguoi hinh anh 1
Bé lớp 2 ở Hà Tĩnh bị bạn cùng lớp đánh. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 20/4, trong giờ ra chơi, em N.Đ.K (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hà Tông Mục) đã dùng thước nhựa dẻo đánh vào người và tay bạn nữ cùng lớp là em T.T, khiến nạn nhân bị thâm tím một phần thân người và vùng tay.

Báo cáo từ phía nhà trường cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do em T.T hứa cho bạn nam kẹo nhưng không giữ lời. Trong giờ ra chơi, nam sinh đã có hành vi đánh bạn.

Theo lãnh đạo xã Tùng Lộc, sau khi xảy ra sự việc, học sinh bị đánh đã được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, chụp chiếu. Kết luận của bác sĩ cho thấy em bị thương ngoài da.

Đại diện nhà trường thừa nhận thiếu sót trong công tác giám sát học sinh giờ ra chơi khi để xảy ra sự việc. Thời điểm xảy ra vụ việc, giáo viên chủ nhiệm không có tiết dạy nên không có mặt tại trường.

Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết thêm, nhà trường đã nhận trách nhiệm, xin lỗi phụ huynh học sinh. Hai gia đình cùng đại diện nhà trường đã làm việc, hòa giải và cam kết sau sự việc.

Bá Thăng/VOV.VN
VOV.VN - Ngày 4/7, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip bé trai bị bảo mẫu đánh vào mặt, ép đầu vào tủ lạnh và cắn cháu bé khiến cháu hoảng loạn tại TP.HCM

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn, chị H. dẫn hai con riêng rời đi thì bị Hinh dùng gậy gỗ dài khoảng 1,2m đánh ở phía sau. Tuy nhiên, cú đánh lại trúng đầu bé gái sinh năm 2023 khiến bé bị chấn thương sọ não.

VOV.VN - Hôm nay 14/10, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, UBND thành phố Vị Thanh, cơ quan tố tụng địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ để có hướng xử lý vụ việc bé gái 6 tuổi bị mẹ ruột nhiều lần đánh đập gây thương tích.

