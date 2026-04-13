Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026

Dự lễ bế mạc có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Liên hoan do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 11-13/4/2026, thu hút 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu tham dự. Thành phần gồm các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan báo và đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố; 2 đơn vị an ninh, quân đội; cùng 8 cơ quan báo chí trung ương là TTXVN, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Dân Việt, Báo Tuổi Trẻ.

Liên hoan năm nay thu hút 343 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại như chương trình phát thanh trực tiếp, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Đáng chú ý, lần đầu tiên thể loại Podcast được đưa vào dự thi chính thức - loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh trên môi trường số. Ban tổ chức cũng xét trao các hạng mục như phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình và ê-kíp sản xuất phát thanh trực tiếp xuất sắc, host podcast xuất sắc, kỹ thuật viên xuất sắc…

Đặc biệt, Liên hoan ghi nhận gần 97 tác phẩm podcast dự thi, phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của phát thanh trong môi trường truyền thông đa nền tảng, đồng thời khẳng định nỗ lực đổi mới, thích ứng của ngành phát thanh Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều hoạt động chuyên môn, hội thảo nghiệp vụ và diễn đàn trao đổi về phát thanh hiện đại được tổ chức, làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với báo chí nói. Từ ngày 9-12/4 diễn ra vòng chấm chung khảo các tác phẩm dự thi...

Ngày 12/4, Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” có gần 500 đại biểu tham dự, trong đó có các nhà báo quốc tế. Cùng ngày, hội thảo chuyên môn “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng” thu hút hơn 200 đại biểu.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức Hội chợ OCOP, lễ hội ẩm thực, cuộc thi ảnh và video clip với chủ đề “Quảng Ninh - khát vọng vươn mình cùng đất nước”, trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu lịch sử phát triển của phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh.

Trước đó, Lễ Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra tối 11/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”, thu hút khoảng 50.000 người dân và du khách tham dự. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật quy mô lớn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc tiếp tục khẳng định là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, nơi hội tụ, giao lưu, học hỏi của những người làm báo phát thanh; góp phần nâng cao chất lượng nội dung, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, cho biết: “Đêm khai mạc được tổ chức hoành tráng với chương trình nghệ thuật đặc sắc, thu hút khoảng 50.000 người dân và du khách tham dự. Đêm bế mạc không chỉ là nơi vinh danh các tác phẩm xuất sắc mà còn là dịp tôn vinh những người làm phát thanh - những người âm thầm cống hiến phía sau làn sóng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến công chúng”.

Theo Trưởng Ban Tổ chức, các giải thưởng được trao tại Liên hoan không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là động lực để đội ngũ những người làm phát thanh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin trong không gian số.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả, tác phẩm xuất sắc với 24 giải Vàng, 37 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 29 giải khác, gồm: Giải người kể chuyện (host) xuất sắc; Giải người dẫn Chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Ekip sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Phát thanh viên xuất sắc; Kỹ thuật viên xuất sắc.

BTV Uông Thị Thu Huyền, Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam - đơn vị đoạt giải Vàng thể loại phát thanh trực tiếp với chương trình “Theo dòng thời sự” cho biết, ê-kíp rất vui và xúc động khi được xướng tên ở hạng mục có tính cạnh tranh cao.

Theo BTV Uông Thị Thu Huyền, thể loại phát thanh trực tiếp năm nay thu hút tới 26 đơn vị tham gia, nhiều chương trình được đầu tư công phu, chất lượng. Vì vậy, ê-kíp Ban Thời sự đã tập trung cao độ, dành nhiều thời gian chuẩn bị nội dung, kịch bản và phối hợp sản xuất.

“Khi biết chương trình đạt giải cao, cả ê-kíp rất vui và hạnh phúc, bởi những nỗ lực của tất cả các khâu đã được ghi nhận”, chị chia sẻ.

BTV Uông Thị Thu Huyền cho biết thêm, một chương trình phát thanh trực tiếp kéo dài 30 phút tưởng chừng ngắn, nhưng phía sau là sự tham gia của nhiều bộ phận từ biên tập, phóng viên, kỹ thuật đến khách mời.

“Khi lên sóng, thính giả có thể chỉ thấy người dẫn chương trình, nhưng để có được 30 phút trực tiếp, ê-kíp phải chuẩn bị nhiều phóng sự, câu chuyện, ý kiến chuyên gia. Việc ghi nhận, sản xuất tư liệu đều rất vất vả. Gần như cả Ban Thời sự cùng tham gia chương trình, vì vậy khi được giải cao, chúng tôi thực sự rất vui”, nữ BTV nói.

Chia sẻ về nội dung chương trình “Theo dòng thời sự”, chị cho biết, ê-kíp lựa chọn những vấn đề nóng, mang tính thời sự trong nước và quốc tế. Trong đó, chương trình đề cập việc kiện toàn bộ máy, nhân sự mới trong nhiệm kỳ mới và yêu cầu thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; đồng thời cập nhật diễn biến quốc tế đáng chú ý liên quan đến tình hình giao thương qua eo biển Hormuz.

Theo chị, việc lựa chọn các chủ đề này nhằm phản ánh những vấn đề đang được dư luận quan tâm, đồng thời đảm bảo tiêu chí của Ban Thời sự là bám sát thời sự nóng nhưng vẫn gần gũi, thiết thực với đời sống người dân.

“Chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn những câu chuyện thời sự nhưng gắn với tác động cụ thể, để thính giả dễ tiếp cận và thấy rõ ý nghĩa của thông tin”, BTV Thu Huyền cho hay.

Ở thể loại podcast, Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giành giải Vàng với tác phẩm “Chảo lửa Trung Đông và “sóng nhiệt” đến Nghệ An”. Ông Nguyễn Hưng, Trưởng phòng Thư ký biên tập và Nội dung số, Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chia sẻ, Liên hoan Phát thanh toàn quốc không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội để các đơn vị học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Theo ông Hưng, với sự tham gia của nhiều đơn vị từ Đài Tiếng nói Việt Nam đến các đài địa phương, mỗi kỳ liên hoan đều mang đến những cách làm mới, xu hướng mới trong sản xuất chương trình phát thanh.

“Chúng tôi không chỉ đến để dự thi mà còn học được rất nhiều điều từ các đơn vị khác. Năm nay, nhiều đài đã ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI vào sản xuất chương trình. Có những người dẫn rất đa năng, có thể vừa dẫn, vừa xử lý kỹ thuật, tự hoàn thiện chương trình. Đó là những kinh nghiệm rất quý để chúng tôi tiếp tục đổi mới”, ông chia sẻ, ngoài niềm vui đạt giải, những kinh nghiệm tích lũy được từ Liên hoan chính là động lực để các đơn vị tiếp tục sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm trong quá trình làm nghề.

Chia sẻ về tác phẩm podcast dự thi, ông Nguyễn Hưng cho hay, đây là thể loại mới, được xem như “xa lộ sáng tạo” trong đại lộ thông tin của phát thanh. Nhóm sản xuất lựa chọn đề tài gắn với những vấn đề thời sự quốc tế nhưng có tác động trực tiếp đến đời sống địa phương.

Podcast mang tên “Chạm và Mở”, với slogan “Chạm dòng chảy sự kiện - Mở kiến thức hội nhập”. Tác phẩm “Chảo lửa Trung Đông và “sóng nhiệt” đến với Nghệ An” khai thác góc nhìn từ biến động chiến sự Trung Đông, qua đó phân tích những tác động đến kinh tế và đời sống tại Nghệ An.

“Chúng tôi đặt câu hỏi: một cuộc xung đột cách hàng nghìn km có ảnh hưởng gì đến người dân địa phương? Thực tế là có. Giá xăng dầu tăng, chi phí sản xuất tăng, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng, đời sống ngư dân, nông dân và cả sinh viên đều chịu tác động”, ông Nguyễn Hưng nói.

Theo ông, tác phẩm hướng tới nhóm đối tượng thính giả trẻ, đặc biệt là Gen Z - những người thường đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa thời sự quốc tế và đời sống cá nhân. “Chúng tôi muốn cho thấy những biến động toàn cầu không hề xa vời, mà tác động trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của mỗi con người”.

Về phản hồi của thính giả, sản phẩm khi đăng tải trên hạ tầng số của Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã nhận được sự quan tâm tích cực. Nội dung tác phẩm đi vào câu chuyện đời sống cụ thể như ngư dân ngại ra khơi vì giá nhiên liệu tăng, sinh viên phải tính toán chi tiêu khi giá cả biến động…

“Chúng tôi nghĩ rằng tác phẩm đã chạm đến cảm xúc và mối quan tâm thực tế của người nghe, vì vậy khi đưa lên nền tảng số đã thu hút sự quan tâm khá tốt”, ông chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hưng, sản xuất podcast cũng đặt ra không ít thách thức do đây là loại hình mới, dễ nhầm lẫn với phát thanh truyền thống. Podcast đòi hỏi cách kể chuyện gần gũi, mang tính tâm sự và hướng đến nhóm đối tượng thính giả cụ thể. “Khó nhất là phải hiểu đúng podcast là kể chuyện, là trò chuyện thân mật với người nghe, chứ không phải sản phẩm phát thanh đại chúng thông thường. Chúng tôi phải vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các hội thảo, tập huấn”.