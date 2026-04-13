Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026

Thứ Hai, 19:18, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối nay (13/4), Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ bế mạc sau những ngày tranh tài sôi nổi. Những giải thưởng Vàng, Bạc, Đồng của Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 sẽ gọi tên các tác phẩm xuất sắc nhất.

20h10 phút tối nay, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 sẽ chính thức diễn ra, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của ngày hội những người làm phát thanh cả nước.

Sau nhiều ngày tranh tài, giao lưu và chia sẻ nghiệp vụ, chương trình bế mạc hứa hẹn tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, ghi nhận nỗ lực đổi mới của phát thanh trong kỷ nguyên số, đồng thời lan tỏa thông điệp về vai trò của phát thanh hiện đại trong đời sống xã hội. Buổi lễ cũng được kỳ vọng mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, tạo dấu ấn đẹp cho kỳ liên hoan được tổ chức tại vùng đất di sản.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc gồm: 23 giải Vàng, 36 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3; Phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1; tiếp sóng trên các kênh VOV2, VOV3, VOV5, VOVGT, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Đồng thời tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh – truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV/VOV.VN
Tag: bế mạc liên hoan phát thanh trao giải tác phẩm xuất sắc vov
Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc: Phát thanh trong kỷ nguyên số

Những người nỗ lực âm thầm cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

VOV.VN - Trước giờ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, phía sau sân khấu rực rỡ ánh đèn và những chương trình quy mô lớn là sự đóng góp thầm lặng, bền bỉ của hàng trăm con người...

VOV.VN - Lần đầu trở thành hạng mục thi tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, podcast đã thu hút 97 tác phẩm của 43 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia. Điều này cho thấy podcast đã mở ra không gian sáng tạo mới cho phát thanh trong kỷ nguyên số.

