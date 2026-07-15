Bé trai 13 tuổi mất tích khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Tóm tắt

VOV.VN - Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm một bé trai mất tích nghi bị đuối nước tại bãi tắm Nghĩa An, xã An Phú.

