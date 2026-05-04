Bé trai 5 tuổi đứt lìa 2 ngón tay khi chơi xe điện tự chế

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một bé trai 5 tuổi trong tình trạng bị kẹp tay vào bánh xe khi đang chơi xe điện tự chế. Tai nạn khiến trẻ bị đứt lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải.

BSNT. Đỗ Hùng Anh cho biết, qua thăm khám chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là tổn thương rất nghiêm trọng. Cụ thể, trẻ bị đứt hoàn toàn đốt xa ngón 1 và ngón 2, phần đầu ngoại vi mất hồi lưu, mạch máu bị nhổ giật và dập nát nhiều, mô đầu ngón tay tổn thương nặng.

Với tình trạng tổn thương phức tạp này, các bác sĩ nhận định không còn khả năng trồng nối lại các ngón tay cho bệnh nhi.

Các bác sĩ cho biết, tai nạn liên quan đến xe điện, xe tự chế hoặc các thiết bị có bánh xe đang chuyển động không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, hậu quả thường rất nặng nề, có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động cũng như sinh hoạt của trẻ.

Trước thực trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ vui chơi, tuyệt đối không để trẻ tự ý sử dụng các phương tiện có bánh xe hoặc động cơ khi không có người lớn giám sát. Đồng thời, cần hạn chế để tay, chân trẻ tiếp xúc gần với bánh xe, xích hoặc các bộ phận đang chuyển động; ưu tiên lựa chọn khu vui chơi an toàn, thiết bị có che chắn bảo vệ và luôn theo sát trẻ, đặc biệt là với trẻ nhỏ hiếu động, bởi chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí để lại di chứng suốt đời cho trẻ.