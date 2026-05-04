中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bé trai 5 tuổi đứt lìa 2 ngón tay khi chơi xe điện tự chế

Thứ Hai, 20:33, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một bé trai 5 tuổi bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc chơi chiếc xe điện tự chế tại nhà, khiến hai ngón tay bị đứt lìa.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một bé trai 5 tuổi trong tình trạng bị kẹp tay vào bánh xe khi đang chơi xe điện tự chế. Tai nạn khiến trẻ bị đứt lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải.

BSNT. Đỗ Hùng Anh cho biết, qua thăm khám chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là tổn thương rất nghiêm trọng. Cụ thể, trẻ bị đứt hoàn toàn đốt xa ngón 1 và ngón 2, phần đầu ngoại vi mất hồi lưu, mạch máu bị nhổ giật và dập nát nhiều, mô đầu ngón tay tổn thương nặng.

Với tình trạng tổn thương phức tạp này, các bác sĩ nhận định không còn khả năng trồng nối lại các ngón tay cho bệnh nhi.

be trai 5 tuoi dut lia 2 ngon tay khi choi xe dien tu che hinh anh 1
Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho biết, tai nạn liên quan đến xe điện, xe tự chế hoặc các thiết bị có bánh xe đang chuyển động không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, hậu quả thường rất nặng nề, có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động cũng như sinh hoạt của trẻ.

Trước thực trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ vui chơi, tuyệt đối không để trẻ tự ý sử dụng các phương tiện có bánh xe hoặc động cơ khi không có người lớn giám sát. Đồng thời, cần hạn chế để tay, chân trẻ tiếp xúc gần với bánh xe, xích hoặc các bộ phận đang chuyển động; ưu tiên lựa chọn khu vui chơi an toàn, thiết bị có che chắn bảo vệ và luôn theo sát trẻ, đặc biệt là với trẻ nhỏ hiếu động, bởi chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí để lại di chứng suốt đời cho trẻ.

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: xe điện tự chế bé trai 5 tuổi đứt lìa 2 ngón tay chơi xe điện tự chế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nỗi lo tai nạn thương tích trẻ em khi hè về
Nỗi lo tai nạn thương tích trẻ em khi hè về

VOV.VN - Mùa hè, dù mang lại nhiều niềm vui cho trẻ em nhưng cũng là thời điểm xảy ra nhiều tai nạn thương tích ở trẻ em nhất trong năm. Làm thế nào để con có được một mùa hè thật vui, an toàn và ý nghĩa là nỗi trăn trở của nhiều gia đình.

Nỗi lo tai nạn thương tích trẻ em khi hè về

Nỗi lo tai nạn thương tích trẻ em khi hè về

VOV.VN - Mùa hè, dù mang lại nhiều niềm vui cho trẻ em nhưng cũng là thời điểm xảy ra nhiều tai nạn thương tích ở trẻ em nhất trong năm. Làm thế nào để con có được một mùa hè thật vui, an toàn và ý nghĩa là nỗi trăn trở của nhiều gia đình.

Yên Bái tăng cường phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Yên Bái tăng cường phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

VOV.VN - Mùa hè là lúc các em học sinh được nghỉ học, có nhiều thời gian để vui chơi, tuy nhiên, nhiều địa phương vùng cao khó khăn còn thiếu nơi tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em, nên đây cũng là thời điểm thường xảy ra tai nạn thương tích hay đuối nước đối với trẻ em.

Yên Bái tăng cường phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Yên Bái tăng cường phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

VOV.VN - Mùa hè là lúc các em học sinh được nghỉ học, có nhiều thời gian để vui chơi, tuy nhiên, nhiều địa phương vùng cao khó khăn còn thiếu nơi tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em, nên đây cũng là thời điểm thường xảy ra tai nạn thương tích hay đuối nước đối với trẻ em.

Gia tăng tai nạn thương tích thanh thiếu niên tại Lào Cai trong dịp hè
Gia tăng tai nạn thương tích thanh thiếu niên tại Lào Cai trong dịp hè

VOV.VN - Số trường hợp bị tai nạn thương tích, nhất là đối tượng thanh thiếu niên ở Lào Cai có xu hướng gia tăng trong dịp nghỉ hè.

Gia tăng tai nạn thương tích thanh thiếu niên tại Lào Cai trong dịp hè

Gia tăng tai nạn thương tích thanh thiếu niên tại Lào Cai trong dịp hè

VOV.VN - Số trường hợp bị tai nạn thương tích, nhất là đối tượng thanh thiếu niên ở Lào Cai có xu hướng gia tăng trong dịp nghỉ hè.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục