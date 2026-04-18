  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường ở Nghệ An

Thứ Bảy, 14:55, 18/04/2026
VOV.VN - Sáng 18/4, Công an xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc phát hiện một trẻ trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đập tràn trên địa bàn, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 18/4/2026, Công an xã Quỳnh Tam tiếp nhận tin báo từ chị Trần Thị Thùy Linh (SN 2005, trú thôn Bá Ngọc, xã Quỳnh Tam). Trước đó, vào khoảng 17h ngày 17/4, chị Linh phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây ven đường tại khu vực đập tràn thôn 10 Quỳnh Châu.

be trai so sinh bi bo roi ben ve duong o nghe an hinh anh 1
Sau khi phát hiện bé trai sơ sinh được chăm sóc chu đáo. (Ảnh:Công an xã Quỳnh Tam).

Thời điểm được phát hiện, cháu bé chưa mặc quần áo, còn nguyên dây rốn. Ngay sau đó, chị Linh đã đưa cháu về nhà mẹ đẻ là chị Lê Thị Chung (SN 1983, trú thôn 2B Tân Sơn, xã Quỳnh Tam) để chăm sóc, đồng thời sáng hôm sau đến cơ quan công an trình báo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Quỳnh Tam đã có mặt, phối hợp với y tế địa phương kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu bé. Hiện sức khỏe cháu ổn định và đã được đưa đi tiêm phòng tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Công an xã đã lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với UBND xã Quỳnh Tam và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh nhân thân, xử lý theo quy định của pháp luật.

be trai so sinh bi bo roi ben ve duong o nghe an hinh anh 2
Bé trai sơ sinh được đưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. (Ảnh: Công an xã Quỳnh Tam).

Cơ quan chức năng thông báo, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ Công an xã Quỳnh Tam (qua ông Hồ Bá Dũng – Phó Trưởng Công an xã, SĐT: 0936.185.436) hoặc ông Đặng Minh Hoài – Phó Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0911.169.363) để làm thủ tục nhận lại cháu.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: bé trai sơ sinh bỏ rơi nghệ an vệ đường.
Tin liên quan

Bé gái sơ sinh ở Bắc Ninh bị bỏ rơi ven đường

VOV.VN - Ngày 10/3, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh ước khoảng 3 ngày tuổi (chưa rụng rốn), cân nặng 3,5kg, bị bỏ rơi ở bên lề đường tại tổ dân phố Lam Cầu.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường vào nghĩa trang ở Phú Thọ

VOV.VN - Trong lúc đi làm đồng về, một người dân tại xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đã nghe thấy tiếng trẻ khóc trong vườn chuối ven đường và phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm cha, mẹ đẻ của cháu bé.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn nhà dân tại Quảng Trị

VOV.VN -  Một cháu bé sơ sinh vừa được người dân phát hiện trong vườn nhà một gia đình ở xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

