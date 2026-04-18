Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường ở Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 18/4/2026, Công an xã Quỳnh Tam tiếp nhận tin báo từ chị Trần Thị Thùy Linh (SN 2005, trú thôn Bá Ngọc, xã Quỳnh Tam). Trước đó, vào khoảng 17h ngày 17/4, chị Linh phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây ven đường tại khu vực đập tràn thôn 10 Quỳnh Châu.

Sau khi phát hiện bé trai sơ sinh được chăm sóc chu đáo. (Ảnh:Công an xã Quỳnh Tam).

Thời điểm được phát hiện, cháu bé chưa mặc quần áo, còn nguyên dây rốn. Ngay sau đó, chị Linh đã đưa cháu về nhà mẹ đẻ là chị Lê Thị Chung (SN 1983, trú thôn 2B Tân Sơn, xã Quỳnh Tam) để chăm sóc, đồng thời sáng hôm sau đến cơ quan công an trình báo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Quỳnh Tam đã có mặt, phối hợp với y tế địa phương kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu bé. Hiện sức khỏe cháu ổn định và đã được đưa đi tiêm phòng tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Công an xã đã lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với UBND xã Quỳnh Tam và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh nhân thân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bé trai sơ sinh được đưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. (Ảnh: Công an xã Quỳnh Tam).

Cơ quan chức năng thông báo, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ Công an xã Quỳnh Tam (qua ông Hồ Bá Dũng – Phó Trưởng Công an xã, SĐT: 0936.185.436) hoặc ông Đặng Minh Hoài – Phó Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0911.169.363) để làm thủ tục nhận lại cháu.