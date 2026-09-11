Bến đò xóm Đoàn Kết sẽ mở lại trước 15/9, nhưng an toàn là trên hết

Tạm dừng bến đò để hoàn thiện điều kiện an toàn

Bến đò xóm Đoàn Kết nằm trên sông Cầu, khu vực hạ lưu Thác Huống, được hình thành từ khoảng những năm 1960, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập và giao thương của người dân giữa xã Tân Khánh và xã Điềm Thụy.

Trước khi dừng hoạt động, bến có một đò ngang vỏ thép, sức chở 8 người, trung bình khoảng 270 lượt chuyến/ngày, trong đó khoảng 170 lượt là học sinh. Việc bến tạm dừng khiến việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, gặp không ít khó khăn.

Anh Dương Đình Chinh, người dân xóm Đoàn Kết (xóm Phú Minh trước sáp nhập) cho biết, gia đình có 2 con học tại các trường bên kia sông. Trước đây, qua bến đò giúp rút ngắn đáng kể quãng đường đến trường. Từ khi bến dừng hoạt động, gia đình phải bố trí phương án đưa đón khác, mất thêm thời gian và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

“Chúng tôi rất mong bến sớm được hoạt động trở lại để việc đi lại của người dân và các cháu thuận lợi hơn. Người dân sẵn sàng chấp hành các quy định để việc qua sông vừa thuận lợi, vừa an toàn”, anh Chinh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Dương Thị Ngát cùng xóm Đoàn Kết cho biết, có thời điểm gia đình phải dùng thuyền nhỏ đưa con qua sông đi học. “Khi trực tiếp đi mới thấy rất lo, nhất là lúc nước lớn hoặc có gió. Thuận tiện là cần thiết nhưng an toàn của các cháu vẫn phải đặt lên hàng đầu”, chị Ngát băn khoăn.

Bến đò khách ngang sông xóm Đoàn Kết gắn với nhu cầu đi lại, học tập và sinh hoạt hằng ngày của nhiều người dân xã Tân Khánh.

Không để học sinh tự phát dùng thuyền qua sông

Theo UBND xã Tân Khánh, qua kiểm tra, trước thời điểm dừng hoạt động, bến chưa được công bố hoạt động theo quy định; chưa có nhà chờ, bảng nội quy, biển báo hiệu đường thủy nội địa và một số trang thiết bị cần thiết.

Hiện UBND xã Tân Khánh ban hành thông báo dừng hoạt động vận chuyển hành khách tại bến. Địa phương khẳng định việc chưa thể mở lại bến không nhằm hạn chế nhu cầu đi lại chính đáng của người dân. Tuy nhiên, với phương tiện vận chuyển liên quan trực tiếp đến tính mạng nhiều người, đặc biệt là học sinh, các điều kiện an toàn không thể bị bỏ qua.

Bà Trần Thị Tuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, cho biết quan điểm của địa phương là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhu cầu đi lại của người dân nhưng phải đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu. “Địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện từng điều kiện để bến được công bố mở và hoạt động ổn định, đúng quy định”, bà Tuyên cho biết.

Hiện xã Tân Khánh và xã Điềm Thụy đã thống nhất các thông số kỹ thuật của bến, đồng thời tiếp tục lấy ý kiến Sở Xây dựng về điều kiện an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Công an hỗ trợ người dân qua sông

Trong thời gian hoàn thiện thủ tục, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục hỗ trợ đưa đón học sinh bằng ca nô, nhằm bảo đảm an toàn đi lại. Thiếu tá Dương Văn Phúc, Trưởng Công an xã Tân Khánh, cho biết Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã bố trí 2 phương tiện đường thủy trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển qua sông.

Công an xã cũng cử cán bộ, chiến sĩ trực theo ca, phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về an toàn đường thủy. Đặc biệt, địa phương yêu cầu không để tái diễn tình trạng người dân tự sử dụng thuyền nhỏ đưa học sinh qua sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Đây là giải pháp trước mắt nhằm vừa bảo đảm việc đi lại, học tập của người dân, vừa ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các phương tiện tự phát không bảo đảm điều kiện an toàn”, Thiếu tá Phúc thông tin.

Tháo gỡ thủ tục, mở lại bến trước ngày 15/9

Tại cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh yêu cầu hoàn thiện thủ tục, công bố mở bến khách ngang sông xóm Đoàn Kết trước ngày 15/9/2026.

Ông Nguyễn Linh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã Tân Khánh, Điềm Thụy rà soát, tháo gỡ ngay các vướng mắc, xác định rõ hồ sơ còn thiếu và trách nhiệm của từng đơn vị.

UBND hai xã được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm công bố mở bến đúng thời hạn. Sau khi bến được công bố, các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Công an tỉnh được giao phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bến, nhất là trong thời gian hoàn thiện thủ tục và tổ chức hoạt động.

“Rà soát tổng thể cơ sở vật chất giáo dục, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn xã Tân Khánh”, Phó Chủ tịch Nguyễn Linh yêu cầu.

Bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân được đặt lên hàng đầu trong quá trình hoàn thiện các điều kiện để bến đò hoạt động đúng quy định.

Người dân cần một cây cầu thay vì chuyến đò

Mở lại bến đò là yêu cầu trước mắt, nhưng về lâu dài, nhu cầu kết nối giữa Tân Khánh và Điềm Thụy cần một giải pháp ổn định hơn.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh, xã Tân Khánh kiến nghị xem xét đầu tư cầu treo hoặc cầu cứng qua sông Cầu tại khu vực xóm Đoàn Kết.

Theo địa phương, công trình này không chỉ phục vụ hơn 120 học sinh có nhu cầu qua sông mà còn tạo kết nối giao thông ổn định, phục vụ sản xuất, giao thương và đời sống của người dân khu vực.

Trước đây, tuyến qua sông cũng giúp rút ngắn khoảng 12 km hành trình trong một số đợt di chuyển của cán bộ, chiến sĩ từ Trường Quân sự Quân khu 1 sang thao trường Bàn Đạt. Trong các đợt lũ lụt, phương tiện tại đây từng tham gia vận chuyển người và tài sản khỏi vùng bị ảnh hưởng.

Những yếu tố này cho thấy vị trí bến đò có giá trị kết nối lớn hơn nhu cầu đi lại thường ngày của một khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Sắc, chủ bến đò, cho biết đã phối hợp với địa phương để bổ sung các điều kiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

“Khi được phép hoạt động, chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, không chở quá số người và trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh”, ông Sắc khẳng định.

Một bến đò nhỏ nhưng gắn trực tiếp với việc học hành, sinh kế và cuộc sống của nhiều gia đình. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng tháo gỡ các thủ tục để bến hoạt động trở lại, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy sự thuận tiện.

Trước mắt, tỉnh Thái Nguyên đã xác định rõ thời hạn 15/9 và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Về lâu dài, phương án xây dựng cầu qua sông Cầu được kỳ vọng sẽ tạo một kết nối giao thông an toàn, ổn định hơn cho người dân hai địa phương.