Bến xe TP.HCM đông nghịt người về quê ăn Tết

Chiều nay (19/1), tức 25 tháng Chạp, lượng người và phương tiện đổ về Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) tăng đột biến, khiến giao thông tại một số tuyến đường xung quanh bến bị kẹt cứng, nhiều hành khách phải chạy bộ vào bến xe vì sợ trễ chuyến.

Dòng xe kéo dài từ chân cầu Bình Triệu.

Khoảng 15h, lượng xe từ quận Thủ Đức đổ về cầu Bình Triệu để vào bến bắt đầu tăng cao. Trên cầu Bình Triệu, các loại xe khách, xe buýt, xe ô tô và hàng ngàn người phải nhích từng chút để lưu thông. Đoạn kẹt xe kéo dài từ đầu cầu Bình Triệu (phía quận Thủ Đức) tới cổng vào Bến xe Miền Đông.

Dòng ôtô xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp, trong khi hàng ngàn xe máy phải kèn cựa từng khoảng trống. Nhiều người cho xe leo thẳng lên hành lang cầu, chen lấn với người đi bộ. Lượng phương tiện từ cầu đổ vào xung đột với các phương tiện từ Quốc lộ 13 hướng từ Hàng Xanh về cầu Bình Triệu rẽ trái vào lại bến xe cũng khiến cho tình hình giao thông trước cổng bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh trở nên kẹt cứng. Đó là chưa kể lượng xe ô tô ra vào nườm nượp tại hai bến chui đối diện bến xe cũng khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Phía trong Bến xe Miền Đông cũng đông nghẹt người. Các dãy nhà chờ và khu vực chân cầu thang đâu đâu cũng có hành khách ngồi chờ lên xe.

Nhiều xe xuất phát chậm do kẹt xe tuyến về miền Tây.

Đa phần khách đến bến xe hôm nay đã đặt vé từ trước và chỉ đến bến để lấy vé và lên xe. Nhiều hành khách đến trước giờ xe khởi hành đến vài tiếng vì sợ kẹt xe. Thời tiết hôm nay khá oi bức nên nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi. Nhiều người tranh thủ chưa đến giờ lên xe chợp mắt nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình về quê.

Theo đại diện một số hãng xe, phần lớn vé Tết đã bán hết nhưng vẫn còn cơ hội cho những ai chưa có vé có thể ra mua ngay vì khách trả vé hoặc xe chưa bán hết vé. Một số tuyến gần thì đa số khách ra mua vé đi ngay và lượng khách đi trên các tuyến này chưa cao.

Còn đại diện Bến xe miền Tây cho biết, hôm nay lượng khách qua bến ước đạt 42.000 lượt khách, tăng 40% so với ngày thường. Dự báo ngày mai tăng lên 45.000 và cao điểm là 28, 29 tháng Chạp với khoảng 62.000 lượt khách qua bến. Do các tuyến đường về miền Tây đang kẹt xe vì người đi xe máy về quê ăn Tết đông nên nhiều xe bị chậm trong việc quay vòng, dẫn đến hôm nay đa phần các xe xuất phát muộn hơn so với giờ ghi trên vé.