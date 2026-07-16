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Bệnh án điện tử: Hạ tầng quan trọng nhất của y tế hiện đại

Thứ Năm, 19:04, 16/07/2026
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VOV.VN - Đến tháng 6/2026, khoảng 75% bệnh viện trên cả nước đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), tăng gần 10 điểm phần trăm so với năm 2025; trong đó khoảng 15% bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy.

Đây là thông tin được công bố tại hội thảo “Hồ sơ bệnh án điện tử và phát triển bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam”, diễn ra ngày 16/7 do Hội Y học Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và đời sống (Bộ Y tế), Công ty TPP (Vương Quốc Anh) tổ chức.

Theo PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, lộ trình chuyển đổi số y tế đã được triển khai nhiều năm qua, từ hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), kết nối giám định bảo hiểm y tế điện tử đến bệnh án điện tử.

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PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam thông tin về kết quả bệnh án điện tử ở nước ta

Hiện khoảng 75% bệnh viện đã triển khai EMR, tạo nền tảng quan trọng để phát triển bệnh viện thông minh, trong đó có 15% bệnh viện đã bỏ bệnh án giấy. Đây là số liệu còn khá khiêm tốn.

Ông Trần Quý Tường thừa nhận, Việt Nam còn gặp nhiều thách thức cả về nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và sự quyết tâm trong việc triển khai bệnh án điện tử. "Tôi đánh giá cao 15% bệnh viện thực hiện được bệnh án điện tử hoàn toàn, đã thực hiện nghiêm túc, bài bản và đã bỏ được bệnh án giấy. Còn nhiều bệnh viện đang phải duy trì song song bệnh án giấy và bệnh án điện tử. Nếu chúng ta không sớm khẩn trương bỏ bệnh án giấy mà cứ triển khai đồng thời thì gây nhiều khó khăn cho các bác sĩ và điều dưỡng", PGS.TS Trần Quý Tường nói. 

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Ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập Công ty TPP cho rằng, nhiều quốc gia đang đối mặt với già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm, khiến mô hình điều trị truyền thống không còn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thay vì chỉ mở rộng bệnh viện hay tăng nhân lực, cần xây dựng hệ thống y tế dựa trên dữ liệu và khả năng kết nối, trong đó bệnh án điện tử là hạ tầng quan trọng nhất.

Ông cho rằng giá trị của bệnh án điện tử không chỉ là thay thế hồ sơ giấy, mà còn giúp hình thành hệ thống dữ liệu y tế thống nhất, hỗ trợ chuyển tuyến thông minh, quản lý bệnh mạn tính, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và tạo nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

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Ông Frank Hester OBE – Nhà sáng lập Công ty TPP chia sẻ kinh nghiệm quốc tế

Mục tiêu hướng tới là mô hình “Một người dân - một hồ sơ sức khỏe”, cho phép thông tin y tế được cập nhật xuyên suốt giữa các tuyến điều trị, thay vì người bệnh phải mang theo hồ sơ mỗi lần đi khám.

Tại TP.HCM, TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, 100% bệnh viện trên địa bàn đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử ở các mức độ khác nhau. Từ ngày 1/7/2026, hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được triển khai trên nền tảng Công dân số TP.HCM.

Thành phố đặt mục tiêu mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thường xuyên từ chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí và các lần khám chữa bệnh, qua đó giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe theo vòng đời.

"Dự kiến đến cuối năm 2026, ngành y tế sẽ xác lập một kho dữ liệu lớn, không chỉ về khám sức khỏe người dân đâu, mà rất nhiều vấn đề khác, đặc biệt là về phòng chống dịch bệnh và các bệnh mới nổi. Chúng tôi cũng phải dùng những công cụ mới như AI để dự đoán được xu hướng tiếp theo và tình trạng bệnh tật, tình trạng dịch bệnh có thể xảy ra", ông Nguyễn Hồng Chương cho hay. 

Kim Dung-CTV Xuân Trường/VOV-TPHCM
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