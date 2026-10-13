Bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện tại Gia Lai

Vào lúc 8h32 phút ngày 12/10, bệnh nhi T.N.T. D nữ, 34 tháng tuổi, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày. Bệnh nhi được chẩn đoán ban đầu là viêm tiểu phế quản cấp, xử trí hạ sốt và chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi, điều trị.

Đến 9 giờ 9 phút cùng ngày, khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ôxy máu. Bệnh viện khẩn trương triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ, sau đó chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Bệnh nhi tử vong lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tổ chức kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế cũng yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ các thông tin liên quan, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.