Bệnh tay chân miệng gia tăng, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng tại TP.HCM

Ca nặng gia tăng

Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, mỗi ngày có hàng chục trẻ mắc tay chân miệng được đưa đến khám và điều trị, trong đó nhiều trường hợp diễn tiến nhanh. Hiện, khoa đang điều trị khoảng 30 ca nội trú và gần 1/3 số ca nặng từ độ 2B trở lên.

Chị Ngô Thị Nguyệt Anh, ngụ tỉnh Tây Ninh có con trai 10 tháng tuổi đang điều trị tại đây cho biết, bé nổi mụn nước ở đầu gối, sau đó lan ra khắp cơ thể. Tiếp đó, bé sốt cao lên tới 39 - 40 độ liên tục, dù uống thuốc nhưng không hạ. Gia đình có đưa bé đến cơ sở y tế tư nhân gần nhà điều trị 2 ngày nhưng tình trạng không thuyên giảm nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Mụn nước mọc ở đầu gối đã lành sau khi điều trị

"Một tuần trước bé cũng đã khó chịu ở dưới cổ họng rồi nhưng đi khám thì nói là bé bị viêm amidan có mủ. Nhà họ hàng cũng có một bé trước đó bị bệnh này nhưng em không để ý, sau này vô đây mới biết là bệnh tay chân miệng và bị nặng cũng nguy hiểm", chị Nguyệt Anh cho biết.

BS CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh cho biết, so với cùng kỳ, số ca không tăng nhiều nhưng tỷ lệ ca nặng lại tăng, đây là điều đáng lo ngại. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều trường hợp nhiễm chủng EV71, loại virus có độc lực cao, dễ gây biến chứng thần kinh và tim mạch, khiến trẻ trở nặng nhanh.

Ngoài ra, bệnh viện còn đang điều trị ngoại trú cho khoảng 70 trường hợp tay chân miệng.

Theo bác sĩ Quy, tay chân miệng thường biểu hiện bằng hồng ban, mụn nước ở tay, chân, miệng, mông hoặc khuỷu tay. Tuy nhiên, một số trường hợp dấu hiệu rất kín đáo, dễ bị bỏ sót. Trẻ nhỏ có thể sốt, bỏ bú, chảy nước miếng do loét miệng, kèm tiêu chảy nhẹ nên dễ nhầm với mọc răng.

Nhiều ca tay chân miệng nặng tại BV Nhi đồng 1

Bệnh có thể chuyển nặng nhanh với các dấu hiệu như sốt cao không hạ, ngủ giật mình, quấy khóc bất thường, bám người thân hoặc hoảng hốt. Đây là cảnh báo biến chứng thần kinh, cần đưa trẻ đi khám ngay, kể cả ban đêm.

Đáng lưu ý, có trường hợp trẻ vẫn tỉnh nhưng bệnh đã nặng do virus tấn công thân não. Nếu không xử trí kịp thời, trẻ có thể suy hô hấp, phải cấp cứu và rơi vào tình trạng nguy kịch trong thời gian ngắn.

"Nếu không kịp xử trí thì vấn đề nặng nề nhất đối với trẻ là có thể tử vong. Còn nếu xử trí kịp nhưng nhập viện muộn thì cũng có thể để lại di chứng bởi vì sau một biến cố nặng. Nếu chúng ta nuôi một đứa con mà để cho con có những biến chứng nặng, chậm phát triển tâm thần vận động, rất đau lòng", BS CKII Dư Tuấn Quy nói.

Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cũng đang điều trị nội trú 81 ca tay chân miệng, trong đó có 10 trẻ ở mức độ 2B.

Cảnh giác với các mụn nước trên cơ thể trẻ có thể diễn tiến nặng

Trường mầm non nâng mức phòng dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần qua, ghi nhận 837 ca tay chân miệng, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước và vượt ngưỡng cảnh báo nhiều năm. Thành phố cũng ghi nhận 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 3 trường hợp.

Cùng thời gian này, toàn thành phố xuất hiện 79 ổ dịch tay chân miệng mới, gồm 30 ổ tại trường học và 49 ổ trong cộng đồng. Lũy kế từ đầu năm, TP.HCM đã ghi nhận 286 ổ dịch, trong đó còn 75 ổ đang được theo dõi.

Trường Mầm non Hạnh phúc Trẻ thơ phối hợp với y tế phường kiểm tra sức khỏe cho trẻ (Ảnh: NVCC)

Trước nguy cơ dịch bệnh, các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM đã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa. Bà Phan Hòa Hoa Linh, Hiệu trưởng trường Mầm non Hạnh phúc trẻ thơ ở phường Lái Thiêu (Bình Dương cũ) cho biết, nhà trường duy trì quy trình vệ sinh nghiêm ngặt theo ngày, tuần và tháng.

Mỗi ngày, lớp học, hành lang và toàn bộ đồ chơi được vệ sinh kỹ trước khi đón trẻ và sau khi kết thúc ngày học. Trẻ được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn. Tất cả đồ dùng cá nhân như khăn, ly, ca đều sử dụng riêng biệt, đặc biệt mỗi trẻ có bình nước riêng, không dùng chung để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Bé mẫu giáu thường dùng chung đồ chơi (Ảnh: NVCC)

Trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh thông qua các nhóm lớp và fanpage của trường. Nội dung tập trung vào nhận diện dấu hiệu bệnh, cách phòng tránh và phối hợp theo dõi trẻ tại nhà.

"Ngoài công tác tuyên truyền cho phụ huynh thì nhà trường cũng cương quyết đối với những trường hợp đang mắc các bệnh có khả năng lây lan. Ví dụ những năm trước, các bé không bị dịch bệnh tại trường nhưng phát hiện bé đó bị đau mắt đỏ hay là tay chân miệng, thì cô cương quyết không nhận bé vô trường để không ảnh hưởng, đừng bị lây lan cộng đồng", bà Phan Hòa Hoa Linh cho hay.

Hiện, ngành y tế TP.HCM đang triển khai các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên mầm non bệnh tay chân miệng. Các trường học cũng chủ động cập nhật thêm kiến thức từ chuyên gia, bác sĩ để nâng cao kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.