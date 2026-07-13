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VOV.VN - Không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ 26/6/2026 sau thời gian dài chuẩn bị, đáp ứng kỳ vọng của người dân địa phương khi được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao gần nhà.
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Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, sức khỏe
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https://vid.vov.vn/2026-07/tt_bv_bach_mai_2.m3u8
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2026-07/tt_bv_bach_mai_2.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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