Tóm tắt

VOV.VN - Không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ 26/6/2026 sau thời gian dài chuẩn bị, đáp ứng kỳ vọng của người dân địa phương khi được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao gần nhà.