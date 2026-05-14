Bệnh viện Chợ Rẫy được giao phát triển hệ thống bệnh viện chuyên sâu phía Nam

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 14/5.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BVCC)

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy giữ vai trò hạt nhân. Việc mở rộng thêm các cơ sở điều trị được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến cuối, đồng thời giảm áp lực quá tải kéo dài nhiều năm tại bệnh viện.

Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế với hơn 3.200 giường bệnh và gần 4.300 nhân viên y tế, trong đó có khoảng 840 bác sĩ cùng nhiều chuyên gia đầu ngành. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 6.000 - 9.000 lượt khám ngoại trú, đồng thời là nơi điều trị nhiều ca bệnh nặng, phức tạp của các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, việc phát triển mô hình “chuỗi bệnh viện” sẽ đặt ra yêu cầu lớn về nhân lực, quản trị và chuyển đổi số đối với Bệnh viện Chợ Rẫy. Do đó, ban giám đốc bệnh viện cần xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ cho toàn hệ thống, bảo đảm hiệu quả vận hành và chất lượng chuyên môn giữa các cơ sở.

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt phát biểu tại lễ trao quyết định (Ảnh: BVCC)

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Bác sĩ CKII Phạm Thanh Việt giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhiệm kỳ 5 năm. Trước đó, bác sĩ Phạm Thanh Việt được giao phụ trách, quản lý và điều hành bệnh viện từ tháng 8/2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng tân giám đốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Bệnh viện Chợ Rẫy trong hệ thống y tế phía Nam, đẩy mạnh phát triển kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị bệnh viện khẩn trương tiếp nhận Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam để sớm đưa cơ sở này vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực phía Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bệnh viện thông minh, mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường đào tạo, chỉ đạo tuyến nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống y tế cơ sở.