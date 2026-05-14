Bệnh viện Chợ Rẫy được giao phát triển hệ thống bệnh viện chuyên sâu phía Nam

Thứ Năm, 15:56, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ quản lý thêm cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (tại huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ) nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu ở trung tâm TP.HCM.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 14/5.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BVCC)

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy giữ vai trò hạt nhân. Việc mở rộng thêm các cơ sở điều trị được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến cuối, đồng thời giảm áp lực quá tải kéo dài nhiều năm tại bệnh viện.

Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế với hơn 3.200 giường bệnh và gần 4.300 nhân viên y tế, trong đó có khoảng 840 bác sĩ cùng nhiều chuyên gia đầu ngành. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 6.000 - 9.000 lượt khám ngoại trú, đồng thời là nơi điều trị nhiều ca bệnh nặng, phức tạp của các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, việc phát triển mô hình “chuỗi bệnh viện” sẽ đặt ra yêu cầu lớn về nhân lực, quản trị và chuyển đổi số đối với Bệnh viện Chợ Rẫy. Do đó, ban giám đốc bệnh viện cần xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ cho toàn hệ thống, bảo đảm hiệu quả vận hành và chất lượng chuyên môn giữa các cơ sở.

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt phát biểu tại lễ trao quyết định  (Ảnh: BVCC)

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Bác sĩ CKII Phạm Thanh Việt giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhiệm kỳ 5 năm. Trước đó, bác sĩ Phạm Thanh Việt được giao phụ trách, quản lý và điều hành bệnh viện từ tháng 8/2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng tân giám đốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Bệnh viện Chợ Rẫy trong hệ thống y tế phía Nam, đẩy mạnh phát triển kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị bệnh viện khẩn trương tiếp nhận Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam để sớm đưa cơ sở này vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực phía Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bệnh viện thông minh, mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường đào tạo, chỉ đạo tuyến nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống y tế cơ sở.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt Bộ Y tế phía Nam
Tin liên quan

Cấp cứu dịp Tết tăng mạnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, số ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông tăng mạnh, kéo theo tăng áp lực cấp cứu cho các nhân viên y tế.

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, số ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông tăng mạnh, kéo theo tăng áp lực cấp cứu cho các nhân viên y tế.

Đường hoa xuân Chợ Rẫy mang Tết vào bệnh viện

VOV.VN - Ngày 6/2, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM khai mạc Đường hoa Xuân trong khuôn viên bệnh viện, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho bệnh nhân và người nhà trong những ngày cuối năm, khi nhiều người không thể về quê đón Tết.

VOV.VN - Ngày 6/2, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM khai mạc Đường hoa Xuân trong khuôn viên bệnh viện, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho bệnh nhân và người nhà trong những ngày cuối năm, khi nhiều người không thể về quê đón Tết.

Bệnh viện Chợ Rẫy vận hành bệnh án điện tử, thay thế bệnh án giấy

VOV.VN - Ngày 5/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), thay thế bệnh án giấy. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, giúp nhân viên y tế có thêm thời gian tập trung cho người bệnh.

VOV.VN - Ngày 5/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), thay thế bệnh án giấy. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, giúp nhân viên y tế có thêm thời gian tập trung cho người bệnh.

