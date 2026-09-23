Bị mẹ thu điện thoại, nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An chưa trở về nhà sau khi đi học thêm

Sáng 23/9, gia đình chị Trần Thị Văn, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, đang tìm kiếm con gái là nữ sinh Trần Ngọc Minh Châu (14 tuổi), học sinh lớp 9A8, Trường THCS Quỳnh Xuân.

Nữ sinh Trần Ngọc Minh Châu

Theo chị Văn, khoảng gần 16h ngày 22/9, cháu Châu rời nhà bằng xe máy điện để đi học thêm môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, nữ sinh không đến lớp và đến nay chưa trở về nhà.

Gia đình cho biết, trước khi rời nhà, Châu không có biểu hiện bất thường. Thời gian gần đây, do cháu thường xuyên sử dụng điện thoại để nhắn tin trên mạng xã hội, gia đình đã thu điện thoại và không cho cháu sử dụng.

Qua kiểm tra camera, khoảng 16h13 ngày 22/9, gia đình phát hiện Châu xuất hiện tại khu vực xã Quỳnh Văn cũ, sau khi rời nhà khoảng 18 phút.

Hình ảnh từ camera ghi lại khi nữ sinh Trần Ngọc Minh Châu vừa rời nhà.

Thời điểm rời nhà, Châu đội mũ đỏ, mặc áo khoác bò xanh, quần đen, đi dép trắng. Gia đình đang rất lo lắng, mong người dân nếu có thông tin về cháu liên hệ số điện thoại 0867658856.