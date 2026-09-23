English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị mẹ thu điện thoại, nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An chưa trở về nhà sau khi đi học thêm

Thứ Tư, 12:32, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi bị mẹ thu điện thoại và nhắc nhở không sử dụng, nữ sinh lớp 9 trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An rời nhà đi học thêm nhưng không trở về từ chiều 22/9 đến nay.

Sáng 23/9, gia đình chị Trần Thị Văn, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, đang tìm kiếm con gái là nữ sinh Trần Ngọc Minh Châu (14 tuổi), học sinh lớp 9A8, Trường THCS Quỳnh Xuân.

bi me thu dien thoai, nu sinh lop 9 o nghe an chua tro ve nha sau khi di hoc them hinh anh 1
Nữ sinh Trần Ngọc Minh Châu

Theo chị Văn, khoảng gần 16h ngày 22/9, cháu Châu rời nhà bằng xe máy điện để đi học thêm môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, nữ sinh không đến lớp và đến nay chưa trở về nhà.

Gia đình cho biết, trước khi rời nhà, Châu không có biểu hiện bất thường. Thời gian gần đây, do cháu thường xuyên sử dụng điện thoại để nhắn tin trên mạng xã hội, gia đình đã thu điện thoại và không cho cháu sử dụng.

Qua kiểm tra camera, khoảng 16h13 ngày 22/9, gia đình phát hiện Châu xuất hiện tại khu vực xã Quỳnh Văn cũ, sau khi rời nhà khoảng 18 phút.

bi me thu dien thoai, nu sinh lop 9 o nghe an chua tro ve nha sau khi di hoc them hinh anh 2
Hình ảnh từ camera ghi lại khi nữ sinh Trần Ngọc Minh Châu vừa rời nhà.

Thời điểm rời nhà, Châu đội mũ đỏ, mặc áo khoác bò xanh, quần đen, đi dép trắng. Gia đình đang rất lo lắng, mong người dân nếu có thông tin về cháu liên hệ số điện thoại 0867658856.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí ẩn vụ mất tích của nữ sinh Bùi Bích Phương tại Hà Nội
Bí ẩn vụ mất tích của nữ sinh Bùi Bích Phương tại Hà Nội

VOV.VN - Hơn 10 ngày mất tích, nữ sinh Bùi Bích Phương (22 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa có tin tức. Những manh mối ít ỏi khiến gia đình càng thêm lo lắng, mong mỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Bí ẩn vụ mất tích của nữ sinh Bùi Bích Phương tại Hà Nội

Bí ẩn vụ mất tích của nữ sinh Bùi Bích Phương tại Hà Nội

VOV.VN - Hơn 10 ngày mất tích, nữ sinh Bùi Bích Phương (22 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa có tin tức. Những manh mối ít ỏi khiến gia đình càng thêm lo lắng, mong mỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

​Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình bị mất tích, bất ngờ người đi cùng
​Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình bị mất tích, bất ngờ người đi cùng

Sau hơn hai ngày rời nhà đi và mất liên lạc, đến nay gia đình đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình khi đang đi du lịch với bạn ở Hà Nội.

​Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình bị mất tích, bất ngờ người đi cùng

​Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình bị mất tích, bất ngờ người đi cùng

Sau hơn hai ngày rời nhà đi và mất liên lạc, đến nay gia đình đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình khi đang đi du lịch với bạn ở Hà Nội.

Nữ sinh Đồng Nai mất tích bí ẩn trước Tết đã trở về từ Trung Quốc
Nữ sinh Đồng Nai mất tích bí ẩn trước Tết đã trở về từ Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vừa xác nhận nữ sinh mất tích từ dịp Tết Nguyên đán đã trở về nhà sau thời gian ở bên Trung Quốc.

Nữ sinh Đồng Nai mất tích bí ẩn trước Tết đã trở về từ Trung Quốc

Nữ sinh Đồng Nai mất tích bí ẩn trước Tết đã trở về từ Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vừa xác nhận nữ sinh mất tích từ dịp Tết Nguyên đán đã trở về nhà sau thời gian ở bên Trung Quốc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục