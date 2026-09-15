Bị phạt 70 triệu đồng vì tự ý san lấp đất trồng lúa

Ngày 15/9, lãnh đạo UBND xã Quảng Châu cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Bùi Văn T. (40 tuổi, trú xóm Văn Hiến).

Ông Bùi Văn T. bị xử phạt 70 triệu đồng vì tự ý san lấp đất trồng lúa.

Ông T. bị xử phạt về hành vi “hủy hoại đất dưới hình thức làm biến dạng địa hình: San lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định”.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Châu, ngày 14/8, qua kiểm tra tại khu vực đồng Rộc Lội, đồng Bờ Làng, xóm Tân Yên và xác minh, làm việc với các cá nhân liên quan, Phòng Kinh tế cùng UBND xã xác định từ ngày 2/7/2025, ông T. đã đổ đất có lẫn đá, san lấp nâng cao bề mặt đất trồng lúa tại một phần của 11 thửa đất, với tổng diện tích 4.085,2m².

Hành vi này được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Sau kiểm tra, UBND xã Quảng Châu đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với ông T. Quyết định không áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm do thuộc trường hợp không có tính khả thi để khôi phục hiện trạng.

Trước đó, người dân địa phương phản ánh ông T. san lấp hàng nghìn m² đất trồng lúa tại khu vực xóm Đồng Mỹ, cạnh Quốc lộ 7B. UBND xã Quảng Châu đã hai lần lập biên bản, yêu cầu dừng hành vi vi phạm và hoàn trả hiện trạng khu đất, tuy nhiên hộ dân này vẫn không chấp hành.

Theo trình bày của ông T., khu đất sâu sục, sản xuất kém hiệu quả nên gia đình đã tự ý cải tạo.