Bị phạt gần 80 triệu đồng vì chở hàng quá khổ, quá tải

Cụ thể, ngày 1/3, tại Km47+450, Quốc lộ 279D, Đội Cảnh sát giao thông, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra cân tải đối với 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 25C-000.66 và 25C-000.67 do Vàng Văn Sinh, sinh năm 1991 và Tòng Văn Hặc, sinh năm 1991, cùng trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu điều khiển.

Lực lượng CSGT tiến hành cân tải xe ô tô biển kiểm soát 25C-000.67

Tại thời điểm kiểm tra, 2 xe ô tô trên đã vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 150%. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 77 triệu đồng đối với lái xe, chủ phương tiện có liên quan và yêu cầu hạ tải theo đúng quy định.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT Công an huyện Mường La đã phát hiện, xử lý 217 trường hợp vi phạm; trong đó có 46 trường hợp xe ô tô tải vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải; ước tính phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước trên 330 triệu đồng./.