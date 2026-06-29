Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm để bứt phá tăng trưởng

Sáng 29/6, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục khơi thông nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất để tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành một năm sau hợp nhất và đang triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông đánh giá, với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành chủ động của UBND tỉnh, sự đồng hành của HĐND tỉnh cùng sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, bộ máy sau hợp nhất đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt từ 10-10,5%; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; nhiều dự án trọng điểm được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế như chất lượng tăng trưởng của một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng; việc khai thác dư địa phát triển sau hợp nhất chưa đồng đều; hạ tầng số, cơ sở vật chất, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân ở một số nơi vẫn cần tiếp tục được nâng cao.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030, ông cho biết theo Nghị quyết số 169 của Chính phủ, Phú Thọ thuộc nhóm 11 địa phương phải đạt mức tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Đây không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm).

Để hoàn thành mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, ngành tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần triển khai quyết liệt Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính; phát triển mạnh kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu HĐND tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, tiến độ các dự án trọng điểm, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kiến nghị của cử tri và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, tỉnh cần tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo người có công, hộ nghèo và đồng bào vùng sâu, vùng xa; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm trước cử tri, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nâng cao chất lượng thảo luận, quyết nghị và giám sát việc triển khai các nghị quyết sau khi được thông qua.

Ông bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển, tạo bước đột phá sau hợp nhất và trở thành trung tâm phát triển quan trọng của vùng trong thời gian tới.