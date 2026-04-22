中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Biến chứng hoại tử nguy kịch: Sai lầm trong xử lý vết thương tại nhà

Thứ Tư, 15:36, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Từ những tổn thương ngoài da tưởng chừng đơn giản, không ít bệnh nhân nhanh chóng rơi vào nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trường hợp điển hình là bệnh nhân L.X.T (38 tuổi, Tuyên Quang) có tiền sử gout mạn tính hơn 10 năm và tăng huyết áp không kiểm soát. Do thói quen tự điều trị bằng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, bệnh nhân xuất hiện hội chứng Cushing - hệ quả của lạm dụng corticoid kéo dài, khiến hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng.

Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sưng đỏ, ngứa vùng mặt sau cẳng chân trái. Trong lúc khó chịu, người bệnh gãi mạnh gây trầy xước, sau đó tự ý bôi dầu gió và chườm đá lạnh. Việc xử trí sai cách khiến vùng tổn thương nhanh chóng nhiễm trùng, xuất hiện các bọng nước đen kèm đau nhức dữ dội.

Sau hai ngày không thuyên giảm, bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế địa phương và chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào cẳng chân trái trên nền gout và tăng huyết áp. Tuy nhiên, sau một tuần điều trị, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao liên tục, mệt lả.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: BVCC)

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận cẳng chân trái sưng đau, bọng nước vỡ loét hoại tử đen, các hạt tophi ở khớp chi sưng đỏ cấp tính. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng rất nặng với chỉ số CRP tăng tới 313,5 mg/L, kèm suy thận cấp với creatinin 399,5 mg/dL. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào trên nền đa bệnh lý mạn tính gồm tăng huyết áp, gout mạn, hội chứng Cushing, suy gan và suy thận.

Người bệnh được chỉ định can thiệp ngoại khoa cắt lọc hoại tử vùng da và cân cẳng chân, bàn chân trái, đồng thời hồi sức tích cực nhằm kiểm soát huyết áp, điều chỉnh rối loạn đông máu và hỗ trợ chức năng gan, thận. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được áp dụng liệu pháp hút áp lực âm (VAC) nhằm loại bỏ dịch mủ, tổ chức hoại tử, kiểm soát nhiễm khuẩn tại chỗ và thúc đẩy hình thành mô hạt.

Một trường hợp nguy kịch khác là anh H.V.T (43 tuổi, thợ xây tại Tuyên Quang) có tiền sử lạm dụng rượu và xơ gan. Khi xuất hiện sốt và sưng đau mắt cá chân trái, bệnh nhân điều trị tại tuyến dưới hơn 20 ngày nhưng tình trạng loét hoại tử không cải thiện.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào trên nền đa bệnh lý mạn tính gồm tăng huyết áp, gout mạn, hội chứng Cushing, suy gan và suy thận (Ảnh: BVCC)

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vùng gan bàn chân của bệnh nhân đã hoại tử đen. Kết quả nuôi cấy phát hiện vi khuẩn Klebsiella pneumoniae đa kháng kháng sinh. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tụ dịch và thâm nhiễm lan tỏa sâu vào các khối cơ chày sau, cơ gấp ngón dài và cơ dép trái. Chỉ số CRP ở mức 52,7 mg/L, bạch cầu tăng cao 14,8 G/L, buộc các bác sĩ phải chỉ định can thiệp ngoại khoa cấp cứu.

BSCKI Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, cho biết cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm mô bào nặng, nhiễm khuẩn huyết trên nền suy giảm miễn dịch. Những tổn thương da nhỏ nếu xử trí không đúng có thể nhanh chóng tiến triển thành sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan. Việc điều trị cần phối hợp hồi sức tích cực, kháng sinh và phẫu thuật cắt lọc hoại tử, kết hợp hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát nhiễm khuẩn và thúc đẩy tạo mô hạt.

Sau hai tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tổ chức hoại tử được loại bỏ, mô hạt phát triển tốt. Dự kiến tuần tới, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật vá khuyết hổng da nhằm phục hồi chức năng vận động.

Từ các trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có bệnh nền như gout, tiểu đường, xơ gan, khi xuất hiện dấu hiệu sưng nóng đỏ đau bất thường tại khớp hoặc vùng da cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian như đắp lá, bôi dầu, chườm nóng hoặc lạnh lên vết thương hở, bởi có thể khiến tình trạng nhiễm trùng lan rộng, dẫn đến tàn phế hoặc tử vong.

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: biến chứng hoại tử vết thương sai lầm trong xử lý vết thương viêm mô bào hoại tử chi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân hoại tử gần 5 mét ruột non do tắc mạch hiếm gặp
VOV.VN - Ngày 21/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân 60 tuổi bị hoại tử gần 5 mét ruột non. Đây là ca bệnh hiếm gặp do tắc mạch máu nuôi ruột cấp tính, có tỷ lệ tử vong 60-100% nếu không được can thiệp kịp thời.

Vi khuẩn lạ khiến người đàn ông suýt hoại tử toàn bộ dạ dày
VOV.VN - Một người đàn ông 68 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác định thủ phạm là vi khuẩn Streptococcus constellatus – loại vi khuẩn rất hiếm có thể gây viêm hoại tử toàn bộ thực quản và dạ dày, với tỉ lệ tử vong lên tới 50%.

Cô gái 25 tuổi bị hoại tử bụng sau hút mỡ và tiêm sẹo
VOV.VN - Vừa trải qua ca hút mỡ bụng, chị N.T.H (25 tuổi, Bắc Ninh) tiếp tục tiêm trị sẹo tại spa. Hậu quả là vùng bụng tổn thương nặng, xuất hiện hoại tử trắng, phải nhập viện để theo dõi và điều trị.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục