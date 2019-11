Biển Cửa Đại, Hội An tiếp tục sạt lở

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mấy ngày qua, bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở về phía Bắc. Biển xâm thực sâu vào đất liền làm cho một số nhà hàng, khách sạn có nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi.

Đoạn bờ biển bị xói lở nặng nhất khoảng 1 km từ khách sạn Victoria đến khách sạn Palm Garden ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Khu vực này được kè mềm nhiều lớp để chắn sóng nhưng do sóng to, nước tràn qua bao tải cát ùa vào bờ. Những đoạn bờ cát chưa được kè cứng phía bên trong đã bị sóng biển xâm thực sâu vào đất liền từ 5 đến 7 mét.

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh chống sạt lở đoạn nhà hàng của mình

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh, chủ nhà hàng Mai Đức ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, biển xâm thực rất nhanh, sau 1 đêm lở cả mét đất, không thể chống chọi nổi với sóng gió: "Mặc dù có đoạn bờ kè bao ở ngoài nhưng sóng lớn phủ vào trong bãi luôn, so với năm ngoái sạt lở vào 7 đến 8 mét. Tổn hại tài sản một phần mà kinh doanh cũng không được nữa. Bờ kè ni làm nhiều năm rồi nhưng năm nào cũng bị sạt lở. Mong làm bờ kè cho chắc chắn để dân an tâm".



Tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra cả chục năm qua. Nước biển xâm thực sâu vào đất liền hàng trăm mét làm nhiều công trình, nhà cửa của dân bị cuốn trôi ra biển, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng. Hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào đây vẫn không thể ngăn được sóng lớn.

Các chủ nhà hàng dùng nhiều biện pháp chống sạt lở khu vực Cửa Đại

Đoạn kè bằng bê tông cốt thép do tư nhân đầu tư xây dựng tại bờ biển Cửa Đại.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đoạn kè mềm hơn 1 km có 1 điểm nước tràn qua bờ kè xâm thực vào phía bờ và 1 điểm có hiện tượng lún. Chính quyền thành phố Hội An đang huy động các lực lượng xử lý 2 điểm này để chống sạt lở phía bờ. Đoạn kè mềm được xây dựng từ năm 2016 từ nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ hơn 50 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển Cửa Đại.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, đoạn bờ kè này đã cơ bản hoàn thành và đang làm hồ sơ quyết toán thì xảy ra sự cố: "Một số đoạn xâm thực vào trong do túi vải địa bị xô lệch, thành phố đã giao Ban Quản lý dự án cùng với Phòng Kinh tế, phường Cửa Đại, hiện nay anh em đang tổ chức xử lý ở đó; dùng các túi cát nhỏ để xử lý chống việc xâm thực. Còn đoạn từ Vườn Tượng trở về phía Bắc hiện nay sạt lở cũng bắt đầu xảy ra nhưng việc này ngoài khả năng của thành phố".

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Quốc hội vừa mới thông qua khoản kinh phí 300 tỷ đồng, cộng với 40 tỷ đồng Trung ương hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục sạt lở bờ biển Cửa Đại. Từ nguồn kinh phí này, địa phương đang triển khai phương án xây dựng kè theo hướng ổn định lâu dài: "Thiết kế đã có rồi, đơn vị tư vấn chuẩn bị xong hết rồi. Đang làm thủ tục, cố gắng trong mùa mưa này cố gắng hoàn chỉnh thủ tục để thẩm định, phản biện. Phải để qua đợt mưa lớn này mới tiến hành thi công"./.

Đoạn kè dài hơn 1 km này chưa quyết toán đã bị sóng xô lệch.

Những trụ bê tông nhỏ như thế này không thể chống được sạt lở.