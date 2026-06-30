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Biển Đông có khả năng đón bão mới, Bắc Bộ chuẩn bị mưa lớn

Thứ Ba, 16:54, 30/06/2026
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VOV.VN - Dự báo từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2026, trên Biển Đông sẽ xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó phát triển thành bão. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ được cảnh báo có thể xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Gió mạnh, biển động trên nhiều vùng biển

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong khoảng ngày 30/6 - 1/7, trên khu vực giữa Biển Đông sẽ hình thành một dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực miền Trung Philippines.

Lúc 7h ngày 30/6, tâm vùng áp thấp được xác định ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông. Dự báo trong ngày 1/7, vùng áp thấp sẽ di chuyển vào Biển Đông và có 80-85% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, hệ thống này tiếp tục có 60-65% khả năng phát triển thành bão.

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Ảnh dự báo bão (Nguồn: Windy)

Từ 1/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Cường độ gió sẽ tiếp tục tăng theo diễn biến của vùng áp thấp. Đến 2/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) được dự báo có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Ngoài ra, các vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có khả năng xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, sóng biển có thể tăng lên trên 3 m, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Phạm vi mưa dông mạnh cũng có xu hướng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Bắc Bộ có thể xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ khoảng ngày 4 đến 7/7, khu vực Bắc Bộ được dự báo có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Đợt mưa này có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá cục bộ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Người dân, đặc biệt là ngư dân và các địa phương ven biển, cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời chủ động phương án ứng phó với mưa lớn và các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới.

Bên cạnh các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ, người dân có thể theo dõi thông tin cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực trên các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn để cập nhật diễn biến mới nhất.

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"Thiên tai ngày càng cực đoan, dự báo và cảnh báo sớm trở thành yêu cầu cấp thiết"

VOV.VN - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng tính cực đoan, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn, công tác dự báo và cảnh báo sớm được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân và nền kinh tế.

Văn Ngân/VOV.VN
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