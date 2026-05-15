VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều du khách đến biển Hải Tiến, xã Hoàng Tiến, tỉnh Thanh Hóa lo ngại khi dọc bờ biển xuất hiện dày đặc cành cây, gốc củi nhô lên khỏi mặt cát như “bẫy chông”. Tình trạng này gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Địa phương đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương dọn dẹp phục vụ mùa du lịch 2026.