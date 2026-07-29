Tóm tắt

VOV.VN - Là thành phố nổi tiếng về công nghiệp luyện kim của tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, Mã An Sơn sở hữu không ít các mỏ sắt lộ thiên. Để giảm thiểu tác động tới môi trường, các mỏ ngừng khai thác được chuyển đổi công năng, từ những “vết sẹo” sinh thái trở thành công viên xanh và các công trình phục vụ dân sinh. Mỏ sắt Ao Sơn là một mô hình như vậy.

