“Biến” pano, apphich bỏ đi thành đồ lưu niệm, gia dụng

“Số đồ tái chế được làm từ những pano, áp phích cũ, nhất là từ Hội nghị Thượng đỉnh vừa rồi, rất nhiều pano, apphich thành những sản phẩm dùng được như thế này, ví dụ như cái clear bag, hay cái túi này có thể đựng một số ít tài liệu, còn cái túi này có thể đựng được nhiều tài liệu hơn… các bạn đã thiết kế bọc vải và cúc bấm rất xinh như thế này, và vải này cũng là những vải thừa của các nhà máy được tận dụng...”

Ảnh minh họa.

Đó là lời giới thiệu về những sản phẩm như giỏ đựng rác, cặp đựng tài liệu, túi đựng laptop của chị Nguyễn Thị Minh, cán bộ chương trình của Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (Green Hub). Nếu không có sự giới thiệu thì chắc chắn khó ai có thể nghĩ rằng, đó là những sản phẩm được tái chế từ những pano, apphich và vải thừa bởi màu sắc, kiểu dáng vô cùng bắt mắt.

“Tôi thấy rất ý nghĩa, đẹp, thẩm mỹ, rất sáng tạo, rất muốn dùng, cũng mong sớm được bán trên thị trường để mua. Những sản phẩm tái chế này rất là hay là tận dụng được những sản phẩm nhựa trước đây, thay vì vứt đi thì bây giờ có thể đưa thành những sản phẩm dùng rất hữu ích, ví dụ như túi đựng tài liệu và các cặp sách, nhìn mẫu mã rất đẹp. Không những nó tận dụng được những banner, backdrop của các hội thảo thừa bỏ đi mà nó tận dụng được cả vải thừa. Đây là sự kết hợp tuyệt vời, mẫu mã quá đẹp. Cái này rất phù hợp với các tổ chức, văn phòng thay vì họ mua những cặp clear bag để đựng tài liệu cho các hội thảo thì họ dùng những chiếc cặp như vậy, vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa về mặt môi trường. Khi nhìn những sản phẩm nhựa tái chế này, tôi rất thích. Mẫu mã đẹp, bắt mắt, tiếp đến là bảo vệ môi trường. Tôi sàng sử dụng”, chị Nguyễn Thị Minh chia sẻ.

Chia sẻ về ý tưởng tái chế pano, apphich thành những sản phẩm gia dụng nhỏ xinh, bắt mắt và tiện dụng này, chị Trần Thị Hoa, đồng sáng lập, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh Greenhub cho biết, sau mỗi lần Thủ đô có sự kiện lớn, những tấm pano, apphich thừa ra rất nhiều mà không có người đi thu gom lại, lâu dần, gió mưa làm hỏng và vương vãi khắp đường. Nhận thấy đây là nguồn nguyên liệu rất tốt để tạo ra những sản phẩm đồ gia dụng thân thiện với môi trường, chị Trần Thị Hoa đã mang ý tưởng đó chia sẻ cùng các cộng sự và đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình.

“Greenhub đang thực hiện rất nhiều dự án để giảm thiểu rác thải nhựa và có 2 địa bàn là Hạ Long và Cát Bà. Trong quá trình thực hiện, Greenhub cũng muốn cung cấp những sản phẩm thay thế túi ni lông sử dụng 1 lần cho các chị em ở địa phương. Thì Greenhub cũng suy nghĩ giá như có những sản phẩm được tái chế, sử dụng nhiều lần để không gây thêm rác thải cho địa phương. Greenhub thấy những tấm pano, apphich chỉ sử dụng 1 lần và vẫn còn giá trị sử dụng. Chính vì vậy Greenhub đã phối hợp với An An để thực hiện”, chị Trần Thị Hoa nói.

Nhận được đề xuất phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh Greenhub tái chế những tấm pano, apphich, chị Đỗ Diệu Linh, Nhà may Địu Vải An An chia sẻ, làm tái chế là một công việc khá khó khăn và vất vả. Mọi công đoạn đều làm thủ công, từ thiết kế mẫu mã sản phẩm, ráp nối vải và hoàn thiện sản phẩm. Nhưng trước hết, người thợ may phải rửa sạch và là phẳng những tấm pano, apphich đó để đảm bảo những sản phẩm khi ra đời phải thật đẹp và mang phong cách riêng.

“Quá trình may những sản phẩm này khó hơn so với vải. Hiện tại bây giờ thợ của mình dùng máy may công nghiệp, không phải là máy may chuyên dụng cho may bạt nên khi may bị xô lệch hoặc 2 lớp bạt với vải khá dầy gây khó khăn cho thợ. Ngoài ra, bạt này là bạt tái sử dụng, đã qua sử dụng rồi nên khi đi thu gom về phải làm sạch rồi phơi, cắt bỏ những phần hư hỏng... rồi tận dụng những phần còn đẹp mới có thể may được”, chị Đỗ Diệu Linh cho hay.

Lựa chọn một chiếc túi thân thiện với môi trường có nghĩa mỗi người đã hạn chế một chiếc túi ni lông dùng 1 lần. Không chỉ đơn giản là những chiếc túi, chiếc giỏ đựng giấy hay cặp tài liệu được tái chế lại từ những tấm pano, apphich bỏ đi mà Greenhub và Nhà máy địu vải An An đang làm, mà chất chứa trong những sản phẩm ấy sự quan tâm và lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ đối với cộng đồng, với môi trường sống./.



Hiền Lương/VOV1

