Bỏ bài thi mô phỏng sát hạch lái xe từ ngày 1/7/2026

Đây là quy định mới được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tại Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Theo Thông tư mới (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025), bài thi mô phỏng trên máy tính chính thức được bãi bỏ, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

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Việc bãi bỏ nội dung sát hạch này được thực hiện trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực cùng ngày 1/7/2026.

Tại Điều 24, quy định mới loại bỏ yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, quy trình sát hạch lái xe sẽ không còn phần thi mô phỏng trên máy tính. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn quy trình sát hạch, đồng thời phù hợp với các quy định mới về điều kiện cơ sở vật chất của các trung tâm sát hạch lái xe.