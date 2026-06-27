English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bỏ bài thi mô phỏng sát hạch lái xe từ ngày 1/7/2026

Thứ Bảy, 09:43, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 1/7/2026, người học lái xe sẽ không còn phải thực hiện phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính khi tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Đây là quy định mới được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tại Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Theo Thông tư mới (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025), bài thi mô phỏng trên máy tính chính thức được bãi bỏ, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

bo bai thi mo phong sat hach lai xe tu ngay 1 7 2026 hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Việc bãi bỏ nội dung sát hạch này được thực hiện trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực cùng ngày 1/7/2026.

Tại Điều 24, quy định mới loại bỏ yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, quy trình sát hạch lái xe sẽ không còn phần thi mô phỏng trên máy tính. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn quy trình sát hạch, đồng thời phù hợp với các quy định mới về điều kiện cơ sở vật chất của các trung tâm sát hạch lái xe.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

VOV.VN - Công an Hà Nội thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe trên tinh thần khách quan, minh bạch, chính xác, nghiêm túc và đúng pháp luật. Với tinh thần mỗi lái xe là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

VOV.VN - Công an Hà Nội thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe trên tinh thần khách quan, minh bạch, chính xác, nghiêm túc và đúng pháp luật. Với tinh thần mỗi lái xe là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Người có bằng lái xe ô tô sẽ được miễn thi lý thuyết sát hạch xe máy
Người có bằng lái xe ô tô sẽ được miễn thi lý thuyết sát hạch xe máy

VOV.VN - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2025 "Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế", trong đó, người có bằng lái ô tô sẽ được miễn thi lý thuyết sát hạch xe máy.

Người có bằng lái xe ô tô sẽ được miễn thi lý thuyết sát hạch xe máy

Người có bằng lái xe ô tô sẽ được miễn thi lý thuyết sát hạch xe máy

VOV.VN - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2025 "Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế", trong đó, người có bằng lái ô tô sẽ được miễn thi lý thuyết sát hạch xe máy.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục