Bỏ bằng tốt nghiệp THCS: Bộ GD&ĐT nói gì trước băn khoăn về giá trị bằng cấp?

Thứ Ba, 17:27, 24/03/2026
VOV.VN - Trước lo ngại của người dân về việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS có thể làm giảm “dấu ấn” bằng cấp, Bộ GD&ĐT khẳng định quy định này phù hợp với giáo dục phổ cập và sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo đảm giá trị sử dụng thống nhất.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên liên quan đến việc thay đổi hình thức công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở (THCS).

Trước đó, cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý chặt chẽ, đồng bộ đối với việc hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình THCS thay cho cấp bằng tốt nghiệp, nhằm giải tỏa băn khoăn về giá trị pháp lý cũng như “dấu ấn” của bằng cấp truyền thống.

bo bang tot nghiep thcs bo gd Dt noi gi truoc ban khoan ve gia tri bang cap hinh anh 1
Bộ GD&ĐT cho biết, việc bãi bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng hình thức hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình học, đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Theo Bộ, thay đổi này phù hợp với tính chất phổ cập của giáo dục THCS, góp phần giảm thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm quyền học tập liên thông của người học.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ hơn. Trong đó, các nội dung về thẩm quyền xác nhận, hình thức xác nhận, cũng như việc quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ học tập của học sinh sẽ được quy định rõ ràng, nhằm bảo đảm giá trị pháp lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh và xã hội hiểu rõ chủ trương, ý nghĩa cũng như giá trị pháp lý của việc xác nhận hoàn thành chương trình THCS thay cho cấp bằng tốt nghiệp như trước đây.

Thu Hằng/VOV.VN
Quốc hội chốt bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc
VOV.VN - Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua sáng 10/12 là không cấp bằng trung học cơ sở. Học sinh học hết chương trình nếu đủ điều kiện sẽ được hiệu trưởng nhà trường xác nhận vào học bạ.

VOV.VN - Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua sáng 10/12 là không cấp bằng trung học cơ sở. Học sinh học hết chương trình nếu đủ điều kiện sẽ được hiệu trưởng nhà trường xác nhận vào học bạ.

Bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS không ảnh hưởng cơ hội học tập của học sinh
Bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS không ảnh hưởng cơ hội học tập của học sinh

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc bỏ cấp bằng trung học cơ sở, giao hiệu trưởng nhà trường xác nhận việc hoàn thành chương trình không ảnh hưởng đến quyền, cơ hội học tập của học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn hệ song bằng các trường THCS
Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn hệ song bằng các trường THCS

VOV.VN - Chiều nay (31/6), Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào các lớp hệ song bằng trường THCS năm 2020.

