Bỏ bằng tốt nghiệp THCS: Bộ GD&ĐT nói gì trước băn khoăn về giá trị bằng cấp?

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên liên quan đến việc thay đổi hình thức công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở (THCS).

Trước đó, cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý chặt chẽ, đồng bộ đối với việc hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình THCS thay cho cấp bằng tốt nghiệp, nhằm giải tỏa băn khoăn về giá trị pháp lý cũng như “dấu ấn” của bằng cấp truyền thống.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc bãi bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng hình thức hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình học, đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Theo Bộ, thay đổi này phù hợp với tính chất phổ cập của giáo dục THCS, góp phần giảm thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm quyền học tập liên thông của người học.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ hơn. Trong đó, các nội dung về thẩm quyền xác nhận, hình thức xác nhận, cũng như việc quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ học tập của học sinh sẽ được quy định rõ ràng, nhằm bảo đảm giá trị pháp lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh và xã hội hiểu rõ chủ trương, ý nghĩa cũng như giá trị pháp lý của việc xác nhận hoàn thành chương trình THCS thay cho cấp bằng tốt nghiệp như trước đây.