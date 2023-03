Bộ Công an liệu có làm thay chức năng đăng kiểm của Bộ GTVT?

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), từ 11/3, lực lượng CSGT đã tăng cường 50 đăng kiểm viên đến các Trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng, chờ đợi mất thời gian, công sức.

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP. Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Bước đầu, lực lượng CSGT tăng cường cho công tác đăng kiểm phương tiện, giải quyết các vướng mắc trong đăng kiểm và hỗ trợ cho ngành đăng kiểm khẩn trương phục vụ nhu cầu đăng kiểm của nhân dân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến trái chiều về hoạt động trên.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, Thượng tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an) khẳng định: “CSGT luôn hỗ trợ và đồng hành với dân trên tinh thần "Đâu dân cần, đâu dân khó có CSGT" nên việc hỗ trợ cho đăng kiểm để giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đợi chờ để đăng kiểm. Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an chứ không làm thay Bộ Giao thông vận tải trong công tác đăng kiểm. Chúng tôi xin khẳng định là phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân, lấy dân làm trung tâm, làm mục tiêu, làm động lực,…”.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an)

Việc làm của lực lượng CSGT nhằm để tránh tình trạng ùn tắc và chậm đăng kiểm cho người dân. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng sẵn sàng hỗ trợ cả cơ sở vật chất, hạ tầng các trung tâm đăng kiểm của công an cho công tác đăng kiểm, sẵn sàng đăng kiểm phương tiện dân sự cho người dân.

"Chức năng quản lý nhà nước về hoạt động này thuộc Bộ GTVT, Bộ Công an không có chức năng quản lý nhà nước về đăng kiểm. Tuy nhiên, Bộ Công an quản lý hệ thống phương tiện ô tô xe máy lớn thuộc ngành công an, có hệ thống các trạm đăng kiểm tiên tiến; có đội ngũ sỹ quan đăng kiểm chuyên nghiệp được cấp chứng nhận đăng kiểm viên vẫn thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm, kiểm soát nhiệm vụ an toàn phương tiện của lực lượng công an nhân dân. Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và đề nghị của ngành GTVT, Bộ Công an chi viện những sỹ quan đăng kiểm chuyên nghiệp, có trình độ tay nghề cao, có kỷ luật sang giúp ngành giao thông tháo gỡ khó khăn về nhân lực trước mắt", Thượng tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh.

Trước đó, lĩnh vực đăng kiểm gặp sự cố lớn, xảy ra những lỗ hổng trong quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới, nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM bị quá tải, xảy ra tình trạng ùn ứ,...

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu giao nhiệm vụ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Từ ngày 11/3, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và theo đề nghị của Bộ GTVT, Cục CSGT đã tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ GTVT. Cùng với đó, Cục CSGT đã tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới; sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng, chờ đợi mất thời gian, công sức.

Chia sẻ tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn với ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho rằng: "Với tinh thần quyết liệt phòng chống tham nhũng, tội phạm, xử lý nghiêm sai phạm, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, xử lý các sai phạm tại các đơn vị đăng kiểm. Tuy nhiên, Bộ Công an cũng rất quan tâm, hỗ trợ Bộ GTVT trong việc khôi phục hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụ thể, ngày 11/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp nhận 50 chiến sỹ của lực lượng CSGT để chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TP.HCM. Đây là nguồn lực quý báu trong bối cảnh khó khăn hiện nay”.

Cán bộ thuộc Cục CSGT tăng cường giúp Bộ GTVT kiểm định phương tiện giao thông.

Danh sách 10 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội được CSGT tăng cường:

Trung tâm Đăng kiểm 29.01S (454 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm).

Trung tâm Đăng kiểm 29.01V (Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì).

Trung tâm Đăng kiểm 29.02V (xã Phú Thị, Gia Lâm).

Trung tâm Đăng kiểm 29.03S (3 Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm).

Trung tâm Đăng kiểm 29.03V (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).

Trung tâm Đăng kiểm 29.04V (xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Trung tâm Đăng kiểm 29.05V (phường Đức Giang, quận Long Biên).

Trung tâm Đăng kiểm 29.06V (đường 70, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì).

Trung tâm Đăng kiểm 33.01S (Km15, quốc lộ 6, quận Hà Đông).

Trung tâm Đăng kiểm 29.05V (39 Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, quận Long Biên).

9 trung tâm đăng kiểm ở TP. HCM có lực lượng CSGT tăng cường :

Trung tâm Đăng kiểm 50.01S (Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Trung tâm Đăng kiểm 50.02S (343/20 Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11).

Trung tâm Đăng kiểm 50.03S (Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức).

Trung tâm Đăng kiểm 50.03V (107 Phú Châu, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức).

Trung tâm Đăng kiểm 50.03V-CN (khu phố 4, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức).

Trung tâm Đăng kiểm 50.04V (lô H4 Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ lợi, thành phố Thủ Đức).

Trung tâm Đăng kiểm 50.05V (Quốc lộ 1, phường An Phú Đông, thành phố Thủ Đức).

Trung tâm Đăng kiểm 50.05V-CN (1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình).

Trung tâm Đăng kiểm 50.07V (Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hà, quận Bình Tân)./.