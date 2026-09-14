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Bộ Công an tặng phà cho người dân xã miền núi Nghệ An sau khi cầu bị lũ cuốn trôi

Thứ Hai, 16:17, 14/09/2026
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VOV.VN - Sau khi cầu cứng và cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ một chiếc phà để đưa người dân, học sinh xã Yên Hòa qua sông Hội Nguyên trong thời gian chờ xây cầu mới.

Ngày 14/9, tại sông Hội Nguyên, khu vực điểm cầu Trung Thắng cũ ở bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao và hạ thủy phà phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân qua sông.

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Chiếc phà do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận, UBND xã Yên Hòa bàn giao phương tiện cho tổ công tác gồm Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã quản lý, vận hành, đưa đón người dân, học sinh và hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết.

Theo lãnh đạo xã Yên Hòa, tháng 10/2025, cầu cứng Trung Thắng bắc qua sông Hội Nguyên bị lũ cuốn trôi. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại của người dân các bản Cốc Tạt, Yên Thắng và khu vực vùng trong của xã.

Để nối lại giao thông, địa phương và người dân sau đó dựng cầu tạm gồm 3 nhịp, dài 36m, rộng 4m, với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 21/8 vừa qua, nước thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn trôi cả cầu tạm, khiến tuyến đường huyết mạch tiếp tục bị chia cắt.

Sự cố làm hơn 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 300 học sinh phải qua sông đến trường. Việc vận chuyển lương thực, nông sản và nhu yếu phẩm của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo xã Yên Hòa cho biết phà mới có kích thước và sức chở lớn hơn phương tiện địa phương từng sử dụng. Hàng ngày, phà dự kiến hoạt động khoảng 30 phút/chuyến; riêng đầu tuần, lực lượng trực vận hành từ 5h để đưa học sinh qua sông đến trường. Các trường hợp cấp thiết sẽ được bố trí phục vụ ngoài khung giờ.

Dự kiến, cầu cứng Trung Thắng mới sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Trong thời gian chờ cầu được xây dựng, xã Yên Hòa tiếp tục phối hợp các lực lượng duy trì vận hành phà, hướng dẫn người dân qua sông, bảo đảm an toàn.

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Lũ cuốn trôi cầu, học sinh ngồi đò vượt sông đi khai giảng

VOV.VN - Trong không khí hân hoan của ngày hội khai trường, tại xã miền núi Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, niềm vui của hơn 200 học sinh cũng như phụ huynh vẫn chưa thể trọn vẹn khi các em phải lên đò vượt sông đến trường trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

Bá Thăng/VOV.VN
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