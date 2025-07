Bộ Công Thương chỉ đạo ứng phó với áp thấp trên Biển Đông

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc; 119 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 - 20km/h và có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, trong những ngày vừa qua, một số tỉnh khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chủ động, tăng cường công tác trực ban phòng, chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 115,5E, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo) để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với tình huống thiên tai do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra các công trình phòng chống thiên tai, các khu vực trọng điểm, xung yếu để kịp thời khắc phục các khiếm khuyết (nếu có), sẵn sàng ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Tăng cường, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin (điện thoại, email, viber, zalo...) phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó với các hình thái thiên tai do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

Chỉ đạo các chủ đập thủy điện triển khai công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện. Rà soát các khu vực có thể bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)

Thông báo cho các tàu thuyền, công trình dầu khí trên biển (thuộc phạm vi quản lý của PVN) trong vùng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các tình huống do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị ngành Công Thương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác ứng phó thiên tai và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công Thương). Điện thoại: 024.22218320; Email: VPTT_PCTT@moit.gov.vn.