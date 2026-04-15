Bộ đội Biên phòng Đồng Nai tiêu hủy hơn 10.600 bao thuốc lá lậu

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, tổng số tang vật bị tiêu hủy đợt này là 10.620 bao thuốc lá điếu nhập lậu, chủ yếu mang nhãn hiệu Jet và Hero. Đây là số tang vật được thu giữ từ 10 vụ vi phạm hành chính do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc trực tiếp phát hiện, xử lý trong thời gian qua.

Tiêu hủy số thuốc lá lậu

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy bằng hình thức đốt hoàn toàn dưới sự giám sát chặt chẽ. Quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt trình tự, thủ tục của pháp luật về xử lý tang vật vi phạm hành chính; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu là tang vật vi phạm hành chính

Việc tổ chức tiêu hủy công khai số tang vật này không chỉ nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Qua đó, khẳng định quyết tâm của lực lượng Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.