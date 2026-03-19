Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng nay (19/3), Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, Cục Quân huấn- nhà trường, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đó, lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 cụ thể như sau:

Cũng theo hướng dẫn, việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025 - 2026 hoàn thành trước 17h ngày 15/4.

Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4

Tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5.

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5.

Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7.

Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài SGK nhằm thúc đẩy giáo viên và học sinh đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới phát triển năng lực, kỹ năng và giảm tình trạng “chép văn mẫu”.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.