Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ Năm, 11:17, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10/6-12/6, trong đó ngày 11 và ngày 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Sáng nay (19/3), Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, Cục Quân huấn- nhà trường, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đó, lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 cụ thể như sau:

Cũng theo hướng dẫn, việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025 - 2026 hoàn thành trước 17h ngày 15/4.

Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4

Tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5.

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5.

Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7.

Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài SGK nhằm thúc đẩy giáo viên và học sinh đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới phát triển năng lực, kỹ năng và giảm tình trạng “chép văn mẫu”.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nên miễn thi hay vẫn dự thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế giúp thí sinh có thể được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tạo lợi thế khi xét tuyển đại học. Tuy nhiên, những thay đổi trong quy định quy đổi điểm và quyền tự chủ tuyển sinh của các trường buộc thí sinh phải cân nhắc để tránh bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: bộ gd-đt lịch thi tốt nghiệp thpt 2026 môn thi tốt nghiệp thpt 2026 đề thi tốt nghiệp thpt 2026
124.000 học sinh Hà Nội “thử lửa” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

VOV.VN - Khoảng 124.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội hôm nay (12/3) tham gia kỳ khảo sát chất lượng toàn thành phố, được xem như một đợt “tổng diễn tập” trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ khảo sát diễn ra trong hai ngày 12 và 13/3, với quy trình tổ chức tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT công bố một số điều chỉnh trong quy chế thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại giấy tờ duy nhất, đồng thời điều chỉnh một số quy trình tổ chức thi và phúc khảo.

Chứng chỉ ngoại ngữ: Đã dùng miễn thi tốt nghiệp THPT, có được quy đổi khi xét ĐH?

VOV.VN - Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, đại diện Bộ GD-ĐT và các trường đại học đã giải đáp thắc mắc của thí sinh về việc chứng chỉ tiếng Anh đã được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT thì chứng chỉ đó có được quy đổi để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển đại học hay không?

