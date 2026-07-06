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VOV.VN - Bộ GD&ĐT cho biết, bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi tại Hội đồng thi Tuyên Quang. Tuy nhiên, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục xác minh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bo_gddt_yeu_cau_xac_minh_ra_soat_cong_tac_coi_thi_tai_truong_thpt_chuyen_tuyen_quang.m3u8
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Bộ GD&ĐT yêu cầu xác minh, rà soát công tác coi thi tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang
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2026-07/tiktok_bo_gddt_yeu_cau_xac_minh_ra_soat_cong_tac_coi_thi_tai_truong_thpt_chuyen_tuyen_quang.m3u8
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