Bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh: "Văn phòng Bộ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, đầu mối điều phối, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ ngày càng nặng nề, đòi hỏi người đứng đầu phải có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và hiệu quả trong xử lý công việc.

Công tác văn phòng không chỉ là điều hành mà còn là nghệ thuật phối hợp; việc phân công, bố trí nhân sự phải công tâm, minh bạch, phù hợp để bảo đảm hiệu quả công việc. Đồng thời, Văn phòng Bộ cần tăng cường kết nối với các đơn vị chuyên môn, nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp".

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp trao quyết định cho hai ông Nguyễn Xuân Chinh và Phạm Hoài Nam.

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Chinh cho biết, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi công tác văn phòng đòi hỏi cao về tính chính xác, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả. Ông trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Bộ đã tin tưởng, phối hợp, hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Xuân Chinh khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kết nối giữa các đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ để góp phần vào sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Toàn cảnh hội nghị

Về chức danh Thư ký Bộ trưởng, theo Quyết định số 1369/QĐ-BNNMT ngày 17/4/2026, ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng. Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh, đối với cán bộ trẻ được bổ nhiệm làm Thư ký Bộ trưởng, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng và đề nghị tiếp tục học hỏi, phối hợp tốt với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ.