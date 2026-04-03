中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Nội vụ: Không hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Thứ Sáu, 14:04, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục trưởng Cục Việc làm cho hay, người làm việc trong lĩnh vực công gồm công chức, viên chức sẽ làm theo lịch đã được công bố, sẽ không có hoán đổi lịch làm việc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026 để nghỉ kéo dài 9 ngày.

Thông tin với báo chí sáng nay (3/4), ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), đơn vị chủ trì về tham mưu số ngày nghỉ trong năm cho biết, việc thực hiện ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vẫn theo lịch đã được Chính phủ công bố từ năm trước, không có hoán đổi ngày nghỉ giữa hai dịp nghỉ lễ này để kéo dài 9 ngày.

Ông Bình cho biết, theo quy định của Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Năm 2026, ngày 10/3 âm lịch rơi vào Chủ nhật ngày 26/4. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4.

Còn kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết 3/5 (tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần).

Hai kỳ nghỉ này diễn ra khá gần nhau, người lao động nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi bước vào kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Cục trưởng Cục Việc làm cho hay, người làm việc trong lĩnh vực công, gồm công chức, viên chức sẽ làm theo lịch đã được công bố, sẽ không có hoán đổi lịch làm việc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026 để nghỉ kéo dài 9 ngày. Với khu vực doanh nghiệp, việc nghỉ hoán đổi để thành 9 ngày nghỉ là do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động theo đúng quy định 1 tháng 4 ngày nghỉ và không quá số giờ quy định. Bên cạnh đó, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ phép trên số ngày phép đã được quy định trong luật.

Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", được nghỉ lễ

VOV.VN - Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

N.T/VOV.VN
Tag: bộ nội vụ nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương nghỉ lễ 30/4 mùng 1/5 lịch nghỉ lễ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị

VOV.VN - Với nghi thức "rước Vua sống" độc đáo, Lễ hội Đền Sái chính thức được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện khẳng định giá trị lịch sử, tín ngưỡng và sức sống bền bỉ của văn hóa làng xã vùng châu thổ sông Hồng.

VOV.VN - Thời xưa, để đưa một chú mèo về nhà nuôi, người Trung Quốc tiến hành nghi lễ trang trọng giống như kết hôn, với nghi thức đưa thư "cầu hôn" và trao sính lễ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục