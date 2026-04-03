Bộ Nội vụ: Không hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Thông tin với báo chí sáng nay (3/4), ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), đơn vị chủ trì về tham mưu số ngày nghỉ trong năm cho biết, việc thực hiện ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vẫn theo lịch đã được Chính phủ công bố từ năm trước, không có hoán đổi ngày nghỉ giữa hai dịp nghỉ lễ này để kéo dài 9 ngày.

Ông Bình cho biết, theo quy định của Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Năm 2026, ngày 10/3 âm lịch rơi vào Chủ nhật ngày 26/4. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4.

Còn kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết 3/5 (tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần).

Hai kỳ nghỉ này diễn ra khá gần nhau, người lao động nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi bước vào kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Cục trưởng Cục Việc làm cho hay, người làm việc trong lĩnh vực công, gồm công chức, viên chức sẽ làm theo lịch đã được công bố, sẽ không có hoán đổi lịch làm việc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026 để nghỉ kéo dài 9 ngày. Với khu vực doanh nghiệp, việc nghỉ hoán đổi để thành 9 ngày nghỉ là do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động theo đúng quy định 1 tháng 4 ngày nghỉ và không quá số giờ quy định. Bên cạnh đó, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ phép trên số ngày phép đã được quy định trong luật.