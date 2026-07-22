Bỏ quên gần 123 triệu trên tàu SE2, khách xúc động khi được trả lại nguyên vẹn

Khoảng 4h15 ngày 22/7/2026, sau khi tàu SE2 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam dừng tại ga Nam Định, trong quá trình kiểm tra các toa xe, tiếp viên phụ trách toa số 3 là anh Mai Quý Hoàn phát hiện một chiếc túi xách do hành khách bỏ quên trên tàu. Ngay sau đó, tiếp viên đã báo cáo sự việc tới Trưởng tàu Lê Xuân Quyết để xử lý theo quy định.

Nhân viên đường sắt trao trả gần 123 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên tàu.

Trưởng tàu Lê Xuân Quyết cùng tiếp viên phụ trách toa số 3 và nhân viên bảo vệ tàu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dưới sự chứng kiến của các hành khách trên tàu, tổ công tác tiến hành lập biên bản, kiểm kê tài sản theo đúng quy trình.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc túi có nhiều xấp tiền mặt với các mệnh giá khác nhau, tổng số tiền lên tới 122.850.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các bước xác minh nhằm xác định đúng chủ sở hữu, đến 7h30 cùng ngày tại ga Hà Nội, toàn bộ số tiền đã được trao trả nguyên vẹn cho ông Phạm Văn Đăng, người được hành khách Nguyễn Thị Thủy ủy quyền nhận lại tài sản.

Nhận lại số tiền cùng các giấy tờ quan trọng, chị Nguyễn Thị Thủy không giấu được sự xúc động. Chị đã gọi điện và trực tiếp gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, nhân viên phục vụ trên tàu SE2 vì tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tận tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên ngành đường sắt kịp thời trao trả tài sản có giá trị cho hành khách bỏ quên. Trước đó khoảng một tuần, tổ tàu SE1 cũng đã phát hiện và bàn giao lại số tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho một hành khách để quên khi xuống tàu.

Theo ngành đường sắt, dù giá trị tài sản là 10 triệu đồng hay gần 123 triệu đồng, đội ngũ tiếp viên và nhân viên phục vụ trên tàu luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và đặt quyền lợi, sự an tâm của hành khách lên hàng đầu. Những hành động đẹp này tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động ngành đường sắt tận tâm, chuyên nghiệp, đồng thời củng cố niềm tin của hành khách trên mỗi hành trình.