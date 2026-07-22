Bỏ quên gần 123 triệu trên tàu SE2, khách xúc động khi được trả lại nguyên vẹn

Tóm tắt

VOV.VN - Nhân viên tàu SE2 đã kịp thời phát hiện và trao trả gần 123 triệu đồng cùng tài sản bị hành khách bỏ quên sau khi xuống tàu tại ga Nam Định. Sự việc tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, trung thực và tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành đường sắt.

