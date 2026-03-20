Bộ Quốc phòng bổ sung thêm phương thức tuyển sinh mới vào các trường quân sự

Phương thức tuyển sinh hệ quân sự của các Trường Quân đội năm 2026, ngoài 3 thức đã được áp dụng từ những năm trước như: Phương thức 1, Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; phương thức 2, xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026; Phương thức 3, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Năm nay Bộ Quốc phòng áp dụng thêm phương thức tuyển sinh mới đó là phương thức 4, xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thiếu tướng Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường

Thông tin cụ thể về kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tá, TS. Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, Cục Quân huấn nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết, đây là bài thi đánh giá năng lực học sinh bậc Trung học phổ thông, phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành, cung cấp thông tin, dữ liệu cho các trường quân đội sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh Đại học, cao đẳng. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực: Bắc, Trung, Nam.

Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng thông tin tại sự kiện

Về nội dung bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng cho biết sẽ được công bố vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026.

Bên cạnh đó, thông tin thêm về thang điểm các phương thức tuyển sinh khác, Đại tá Đỗ Thành Tâm nêu rõ, theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi của các thí sinh ở các phương thức khác nhau sẽ được quy đổi về một thang điểm chung: “Năm 2025, Bộ Quốc phòng đã quy đổi điểm kỳ thi đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia về thang điểm 30 theo kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 để xét tuyển. Năm nay chúng tôi vẫn dự kiến là sẽ tiếp tục giữ nguyên quy tắc này. Như vậy điểm của 3 bài thi đánh giá năng lực sẽ được quy đổi về thang điểm 30 cho xét tuyển, và điểm của thí sinh quy đổi đó, kết quả nào cao nhất sẽ được đưa vào xét tuyển. Thí sinh sẽ được đăng ký xét tuyển đồng thời cả 4 phương thức nếu thí sinh có điểm phương thức nào sẽ đăng ký phương thức đó”.

Năm 2026, có 18 học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển sinh đại học quân sự và 6 trường tuyển sinh cao đẳng quân sự. Cụ thể các trường tuyển sinh đại học quân sự gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng, Trường sĩ quan Lục quân 1, 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường sĩ quan Kỹ thuật quân sự, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Không quân, Trường sĩ quan Tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan phòng Hóa.

Các trường cao đẳng tuyển sinh gồm: Trường Sĩ quan Không quân tuyến sinh ngành Kỹ thuật Hàng không, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tuyển sinh ngành Kỹ thuật viên Tên lửa phòng không, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tuyển sinh ngành Hàng hải lái (Điều khiển tàu biển quân sự), Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh ngành Kỹ thuật Mật mã, Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan được Quân đội chu cấp về ăn, ở, trang phục; không phải nộp học phí; hàng tháng tất cả học viên được phụ cấp sinh hoạt, mức phụ cấp tùy thuộc vào quân hàm của học viên, giao động từ 1,186 triệu đồng đến 2,063 triệu đồng/tháng. Được sử dụng miễn phí cơ sở vật chất của nhà trường cho học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; được cấp phát không thu tiền trang thiết bị đồ dùng phục vục cho học tập...