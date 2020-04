Bộ Quốc phòng đề nghị có chế độ cách ly đặc biệt với người sắp về nước

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng tại cuộc họp trực tuyến của thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vào chiều 9/4, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, khoảng 1 tuần tới, số người cách ly giảm nhiều, có nhiều nơi không còn người cách ly, do vậy Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm ở tất cả các điểm cách ly trong toàn quân, tiến hành xử lý rác thải, chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách ly khi chúng ta đưa người từ nước ngoài về nước.



Thượng tướng Trần Đơn (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Theo đại diện Bộ Quốc phòng, do những người sẽ về nước trong đợt tới là những đối tượng có nguy cơ cao, cần có sự giám sát chặt chẽ, do đó Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ cho phép áp dụng biện pháp cách ly đặc biệt hơn so với trước đây, có thể không nhất thiết 14 ngày, mà kéo dài thời gian cách ly hơn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Bộ Y tế có chỉ đạo để có các giải pháp về cách ly, người phục vụ cách ly, vấn đề đảm bảo y tế, đặc biệt khi đưa người dân ra khỏi khu cách ly cũng cần có những cơ chế đặc biệt hơn.



Tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Đơn cũng đề nghị Chính phủ có nghiên cứu, chỉ đạo để có thể đối phó với dịch trong thời gian dài. Lực lượng quân đội đã xác định tinh thần trường kỳ kháng chiến với nhiệm vụ phòng chống dịch, Bộ đã cân nhắc cả về lực lượng, phương tiện và chế độ khác để bảo đảm cho các lực lượng đủ sức tham gia dài ngày, đủ điều kiện phục vụ kèm theo các nhiệm vụ khác đồng thời phải thực hiện.



Theo báo cáo của Thứ trưởng Trần Đơn, hiện Bộ Quốc phòng đang tạo điều kiện tốt nhất như chế độ mua sắm vật tư y tế, trong đó có khẩu trang y tế. Đặc biệt trong quân đội cũng có nhiều đơn vị sản xuất khẩu trang đáp ứng được yêu cầu của Bộ Y tế.

Do đó, Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Y tế cấp phép cho các cơ sở trong quân đội sản xuất khẩu trang y tế, có thể tham gia xuất khẩu được; thậm chí có thể tận dụng cả các cơ sở tư nhân nếu họ đủ điều kiện.



Về kịch bản lâu dài, theo Bộ Quốc phòng, cần có sự bảo đảm vật tư y tế, theo đó Bộ Y tế đáp ứng vật tư y tế mà Bộ Quốc phòng đề nghị, nhất là những vật tư y tế còn thiếu hiện nay, nhằm để đáp ứng cho từng cấp độ dịch, cần thiết là có thể bổ sung.

Song song với đó, Bộ Quốc phòng vẫn tự lực, mua sắm bằng các nguồn khác, để bảo đảm cho các lực lượng có thể chiến đấu lâu dài. Đi kèm với đó là các chế độ dành cho quân đội, đặc biệt có chế độ cho lực lượng biên phòng, bởi đây là lực lượng rất vất vả, cần có chi phí bồi dưỡng hoặc bổ sung chế độ tiền ăn cho anh em./.