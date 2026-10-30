Bờ sông Hồng ở xã Liên Minh (Phú Thọ) nứt toác, đe dọa đất ở của người dân

Xuất hiện nhiều vết nứt sâu, nhà dân bị ảnh hưởng

Theo ghi nhận tại khu vực bờ sông Hồng thuộc thôn 6 Đỗ Xuyên, xã Liên Minh, tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp, có dấu hiệu tiếp tục phát triển và lan sâu vào phía trong đất liền, khu vực đất ở và đất sản xuất của người dân. Đáng chú ý, một số vị trí từng xảy ra sạt lở trước đây tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu mất ổn định.

Sạt lở bờ sông Hồng ở Liên Minh, nguy cơ lan vào đất ở của người dân.

Tại khu vực phía sau đất ở của hộ ông bà Ký Thơ, trên phần đất trồng cây và khu vực trồng chuối xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Một số vết nứt có kích thước lớn, tạo thành những khe hở sâu trên bề mặt đất.

Các vết nứt phân bố tại nhiều vị trí, có đoạn chạy liên tục qua khu vực canh tác, chia cắt mặt đất thành những khối riêng biệt. Một số điểm đã xuất hiện hiện tượng sụt lún, dịch chuyển nền đất, hình thành các rãnh nứt sâu, cho thấy nguy cơ mất ổn định của khu vực đất ven sông.

Đáng lo ngại, tại một số vị trí, tường xây và kết cấu gạch đã xuất hiện tình trạng nứt vỡ, đổ sập. Các cấu kiện xây dựng bị xô lệch, gãy vỡ, nằm xen lẫn trong những khối đất sạt lở. Đây là dấu hiệu cho thấy hiện tượng sạt trượt đã tác động trực tiếp đến công trình và tài sản của người dân.

Do khu vực sạt lở nằm gần đất ở, đất sản xuất và công trình của các hộ gia đình, nếu tình trạng này tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân có thể bị mất thêm diện tích đất canh tác, công trình xây dựng và tài sản bị hư hỏng. Nguy hiểm hơn, sạt lở có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của các hộ đang sinh sống trong khu vực.

Nguy cơ này càng đáng lưu ý trong điều kiện mưa lớn kéo dài, lũ hoặc mực nước sông Hồng biến động mạnh. Nếu không được kiểm tra, đánh giá và có giải pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp, phạm vi sạt trượt có thể tiếp tục mở rộng, gây thiệt hại về đất đai, cây trồng và tài sản, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

Chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cảnh báo, ứng phó

Trước diễn biến trên, bà Trần Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng và Trưởng thôn 6 Đỗ Xuyên tăng cường kiểm tra, theo dõi tình trạng sạt lở, triển khai các biện pháp cảnh báo và phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nhiều vết nứt sụt sâu dọc theo bờ sông Hồng xuất hiện.

Theo chỉ đạo của UBND xã, các lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng tại những vị trí đã xảy ra sạt lở và khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, thông báo, tuyên truyền đến các hộ dân về mức độ nguy hiểm, yêu cầu không đi lại, tập trung đông người, sản xuất hoặc canh tác tại những vị trí đã xuất hiện vết nứt, sụt lún và sạt trượt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các lực lượng chức năng và Trưởng thôn thường xuyên kiểm tra hiện trạng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực. Những vị trí xuất hiện vết nứt mới, sụt lún, dịch chuyển nền đất hoặc dấu hiệu sạt lở bất thường phải được phát hiện kịp thời để chủ động cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát các hộ dân, công trình, tài sản và diện tích đất có nguy cơ bị ảnh hưởng; chuẩn bị phương án ứng phó, sẵn sàng tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn nghiêm trọng hoặc nguy cơ sạt trượt đột ngột.

UBND xã cũng hướng dẫn các hộ dân chủ động sơ tán người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, công trình và đe dọa tính mạng, tài sản.

Trước diễn biến sạt lở tại thôn 6 Đỗ Xuyên, việc tiếp tục theo dõi sát hiện trạng, cảnh báo kịp thời và đánh giá mức độ mất ổn định của bờ sông là yêu cầu cấp thiết, nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.