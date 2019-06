Bộ trưởng Bộ GTVT: “Nếu không nộp phạt nguội thì tạm giữ phương tiện”

Sáng nay (5/6), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn nhóm vấn đề về hạ tầng giao thông, quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử; đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới...

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) cho rằng, hiện nay cơ chế phạt nguội đối với lỗi lái xe không chính chủ chưa phát huy hiện quả, hầu hết người vi phạm không chịu đóng tiền phạt.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại phiên trả lời chất vấn ngày 5/6.

“Có tình trạng xe không chính chủ, người vi phạm khi được phát hiện qua thiết bị công nghệ không nộp phạt, trong khi chưa có quy định của pháp luật về vấn đề này, trước mắt. Theo Bộ trưởng, có giải pháp gì xử lý người vi phạm không chịu nộp phạt?” - đại biểu Nguyễn Thị Phúc chất vấn.

Trả lời về nội dung này, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng việc mua bán xe phải sang tên. Đây là quy định của pháp luật. “Ai không làm là đã vi phạm. Xe chính chủ hay không chính chủ mà người điều khiển phương tiện vi phạm thì đều phải có trách nhiệm nộp phạt, còn ai không tuân thủ thì có thể tạm giữ phương tiện” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Bộ trưởng cũng cho rằng sẽ kết hợp kiểm tra, giám sát nhắc nhở để người dân thực hiện đúng quy định. Trước mắt, nếu người điều khiển vi phạm thì dựa vào chứng minh nhân dân, GPLX để xử lý vi phạm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng mong muốn có thể bổ sung luật, nghị định để có thể tiến hành xử phạt nguội, thông qua các thiết bị công nghệ. Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã có một số dự án (ITS) giám sát trên các quốc lộ và những địa bàn trọng điểm. Công an cũng đã có một hệ thống và hiện nay hệ thống của Bộ Công an đã tiến hành xử phạt nguội.

Hiện Bộ GTVT đã chỉ đạo kết nối số liệu của Bộ với Bộ Công an để Bộ Công an có thể sử dụng toàn bộ các hình ảnh, các công trình, dự án đầu tư để có thể xử lý hoặc bổ sung các kiểm định để xử phạt. “Chúng tôi khẳng định là chỉ có công nghệ mới có thể giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chúng ta kịp thời phát hiện các xe có vấn đề nghi vấn để xử lý. Tôi rất ủng hộ chủ trương này và rất mong Quốc hội ủng hộ để chúng ta sửa luật và đảm bảo ứng dụng công nghệ được tốt” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói./.

