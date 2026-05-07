Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra 2 dự án cao tốc nghìn tỷ tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Từ 6/5, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đang kiểm tra hoạt động thi công, động viên người lao động tại công trường hai dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc, gồm: cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Chuyến kiểm tra diễn ra trong bối cảnh hai dự án đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm để hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng vào ngày 19/5 tới đây.

Hoàn thành 27 km đầu tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sớm 7 tháng

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là phân đoạn mở đầu của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có chiều dài khoảng 60 km, đi qua 7 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Khởi công từ tháng 4/2024, theo kế hoạch đến ngày 19/5/2026, dự án sẽ hoàn thành 27 km đầu tuyến từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối Quốc lộ 4B, khu vực ngoại vi thành phố Lạng Sơn cũ. Tiến độ này vượt khoảng 7 tháng so với hợp đồng.

Báo cáo tại hiện trường, ông Lương Văn Hiệp - Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án cho biết , để đáp ứng tiến độ đề ra, các nhà thầu đã huy động khoảng 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị và triển khai đồng loạt 130 mũi thi công.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra công tác thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Đến nay, giá trị thực hiện của dự án đạt 5.587,71/7.795,78 tỷ đồng, tương đương 71,67% giá trị hợp đồng điều chỉnh.

Theo doanh nghiệp dự án, để bảo đảm hoàn thành toàn tuyến đúng kế hoạch, cần sớm được bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương sau điều chỉnh dự án. Nhà đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, phối hợp Bộ Tài chính xem xét bố trí khoảng 2.200 tỷ đồng theo đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đối với hạng mục trạm dừng nghỉ, doanh nghiệp dự án đề nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực đường bộ, tạo cơ sở thống nhất phương án triển khai giữa cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. UBND tỉnh Lạng Sơn đang tập trung xử lý các vướng mắc liên quan đến đất ở, di dời hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường gom, đường ngang trong tháng 5/2026.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, đặc biệt là nhựa đường, tăng mạnh từ tháng 3/2026 đến nay, doanh nghiệp dự án cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng để giảm áp lực tài chính cho các nhà thầu.

Trực tiếp kiểm tra và trải nghiệm 27 km đầu tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị thi công sớm đưa phân đoạn này vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp 19/5.

Bộ trưởng ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt của các lực lượng thi công, đồng thời yêu cầu nghiên cứu nâng cấp quy mô nền đường từ 17 m lên 22 m nhằm bảo đảm đồng bộ với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Quyết tâm thông xe kỹ thuật 62 km cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong tháng 5

Tiếp tục kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoàn công tác ghi nhận không khí thi công sôi động tại công trường khi các nhà thầu đang tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc tiến độ.

Theo ông Đặng Tiến Thắng - Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án, trên công trường hiện có 132 mũi thi công cầu, hầm và đường với gần 900 máy móc, thiết bị cùng hơn 2.000 nhân sự. Một số đoạn tuyến đang được mở rộng nền đường từ 17 m lên 22 m theo quy mô hoàn thiện của giai đoạn 2.

Các đơn vị thi công hiện huy động 4 dây chuyền thảm bê tông nhựa công suất lớn để triển khai thi công mặt đường. Tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đến nay đạt 8.726,34/14.628,76 tỷ đồng, tương đương khoảng 74% giá trị hợp đồng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh và lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng tặng quà, động viên công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/5, dự án sẽ thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 62 km từ cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến xã Đông Khê (Cao Bằng). Các đoạn còn lại sẽ được thông trên nền đường.

Dự kiến đến tháng 12/2026, dự án hoàn thành 93 km tuyến Đồng Đăng - Đông Khê với quy mô nền đường rộng 22m.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Trần Hồng Minh biểu dương nỗ lực của các đơn vị thi công và nhấn mạnh quyết tâm triển khai đồng bộ việc mở rộng nền đường lên 22 m.

Người đứng đầu ngành Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Cao Bằng để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn; đồng thời tăng cường huy động máy móc, thiết bị, tận dụng tối đa thời gian thi công trước mùa mưa.

“Việc xây dựng dự án phải bảo đảm các yếu tố nhanh, đúng, trúng, đủ, hiệu quả và an toàn”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Các nhà thầu tăng tốc “nước rút” trên công trường cao tốc Đông Bắc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân đang trực tiếp làm việc trên công trường, mong muốn các đơn vị tiếp tục vượt khó, tăng ca kíp thi công để sớm hoàn thành các tuyến cao tốc trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Đông Bắc.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng bộ Xây dựng cũng cho ý kiến về hướng tuyến đầu tư đường Hồ Chí Minh (đoạn từ TP Cao Bằng cũ đi Pác Bó). Bộ trưởng yêu cầu tuyến đường phải mở hướng kết nối với khu di tích lịch sử Pác Bó, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các cửa khẩu trên địa bàn. Đặc biệt, phát huy tối đa hiệu quả, giúp tuyến đường trở thành đường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế.



Bộ trưởng lưu ý, trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án này, chủ đầu tư và tỉnh cần tính toán đến phương án đổ thải theo hướng tận dụng tối đa nguyên vật liệu tại chỗ; quy hoạch và bố trí các điểm khai thác đất, đá làm vật liệu xây dựng có cự ly vận chuyển ngắn nhất để tiết kiệm chi phí đầu tư.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121km nối tỉnh Lạng Sơn với Cao Bằng được triển khai đầu tư theo hai giai đoạn, kinh phí khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 tuyến đường có chiều dài 93,35 km gồm 64 cây cầu vượt, bắc qua sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang cùng nhiều khe suối và các tuyến tỉnh lộ. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng 93,35km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc với 17 cầu và 3 hầm xuyên núi, nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có chiều dài 60km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư 11.029 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2024.