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VOV.VN - Kiểm tra tiến độ dự án, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị thi công, bệnh viện và ban quản lý phối hợp hoàn thiện công trình, vận hành thử đồng bộ để kịp đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào khám chữa bệnh từ ngày 10/7.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bo_truong_y_te_yeu_cau_dua_benh_vien_viet_duc_co_so_ninh_binh_hoat_dong_tu_107.m3u8
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Bộ trưởng Y tế yêu cầu đưa Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoạt động từ 10/7
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2026-07/tiktok_bo_truong_y_te_yeu_cau_dua_benh_vien_viet_duc_co_so_ninh_binh_hoat_dong_tu_107.m3u8
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