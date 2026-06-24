Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng xác định người này đi biển cùng con trai. Hiện cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_bo_tu_vong_con_trai_mat_tich_khi_tam_bien_o_ha_tinh.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Bố tử vong, con trai mất tích khi tắm biển ở Hà Tĩnh
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_bo_tu_vong_con_trai_mat_tich_khi_tam_bien_o_ha_tinh.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật