Bố tử vong, con trai mất tích khi tắm biển ở Hà Tĩnh

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng xác định người này đi biển cùng con trai. Hiện cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

