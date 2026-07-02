Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ nhà báo đến 30/9

Ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ký ban hành quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026.

Theo quyết định, việc gia hạn áp dụng đối với thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, ngoại trừ những người đã được cấp thẻ tại các cơ quan tạp chí khoa học thuộc cơ sở giáo dục đại học; các tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quy định, trong thời gian gia hạn, những trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030 sẽ sử dụng thẻ mới đã được cấp khi thực hiện hoạt động tác nghiệp báo chí theo quy định.

Quyết định mới thay thế Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL, gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và điều kiện tác nghiệp của đội ngũ người làm báo trong quá trình hoàn tất việc cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030, Bộ tiếp tục quyết định kéo dài thời hạn sử dụng thẻ thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9/2026.