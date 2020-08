Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng chống Covid-19

Đoàn kiểm tra số 1 do Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê- làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Cao Hưng Thái làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 3, do Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 4 do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 5 do Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế làm Trưởng đoàn.



Trước đó, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công điện số 1212 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

(Ảnh minh họa: VTV)



Nội dung công văn nêu rõ đề nghị khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất. Thực hiện giãn cách tại các khu vực tập trung đông người trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



Hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh, tạo môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh. Thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện tại các đơn vị cấp cứu và hồi sức tích cực. Đồng thời tổ chức rà soát, có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Sàng lọc kỹ lưỡng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại các khoa lâm sàng, thực hiện cách ly tại khu vực riêng và chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 theo quy định.



Thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn, tối đa không quá 3 tháng cho tất cả các đối tượng. Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hướng dẫn chi tiết cho các địa phương và điều chỉnh trên phần mềm thanh toán bảo hiểm y tế./.