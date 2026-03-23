中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo nguồn cung thuốc trước biến động quốc tế

Thứ Hai, 14:29, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trước rủi ro gián đoạn vận chuyển quốc tế.

Trong bối cảnh xung đột quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ khám, chữa bệnh.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. (Ảnh minh họa).

Theo đó, văn bản được gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; cùng các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc. Mục tiêu là chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt thuốc và nguyên liệu do ảnh hưởng từ hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình tồn trữ thuốc và nguyên liệu làm thuốc; đồng thời đánh giá khả năng cung ứng từ các nhà cung cấp. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp, đặc biệt với các loại thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, cơ quan quản lý yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ nguyên liệu. Các đơn vị cần chuẩn bị sẵn phương án ứng phó trong trường hợp thị trường hoặc chuỗi cung ứng biến động.

Cùng với đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường theo dõi sát tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung tại các cơ sở y tế.

Cục Quản lý Dược cũng lưu ý trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc gặp khó khăn về nguồn cung, các đơn vị cần báo cáo cụ thể để cơ quan này tổng hợp, trình Bộ Y tế xem xét và có chỉ đạo kịp thời.

Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cấp phép lưu hành cho nhiều vaccine mới tại Việt Nam (đợt 58), trong đó có vaccine Envacgen phòng bệnh tay chân miệng do chủng virus Enterovirus A71 (EV71) gây ra trong bối cảnh bệnh vẫn ghi nhận ca mắc rải rác.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: nguồn cung thuốc biến động quốc tế căng thẳng Trung Đông Bộ Y tế thuốc cung ứng thuốc thuốc điều trị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?
VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm. Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thích ứng.

Dân chủ hóa giáo dục - Nền tảng cho đổi mới và sáng tạo
VOV.VN - Dân chủ trong nhà trường vẫn còn hình thức, thiếu thực chất. Việc thúc đẩy dân chủ hóa là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, khuyến khích đối thoại và phát triển tư duy.

Lao động đông nhưng chưa mạnh: Điểm nghẽn nhân lực của nền kinh tế
VOV.VN - Dù có lực lượng lao động dồi dào, Việt Nam vẫn thiếu nhân lực kỹ thuật, trong khi nhiều người lao động chưa tìm được việc phù hợp. Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường đang trở thành điểm nghẽn của năng suất và thu hút đầu tư.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục