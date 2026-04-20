Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột

Thứ Hai, 05:57, 20/04/2026
VOV.VN - Tối 19/4, trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn dặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19/4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190 gram) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm thức ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc chuột. (Ảnh Internet)

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Đồng thời, làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP, yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các đơn vị cần báo cáo về số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên. 

Cũng trong tối ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, đề nghị cơ quan này thông báo cho các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng và gian hàng trên sàn thương mại điện tử về sự việc trên. 

Đồng thời phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo Reuters, tối 19/4, cảnh sát bang Burgenland (Áo) cho biết mẫu kiểm nghiệm từ hũ HiPP “cà rốt với khoai tây” (190 g) do một khách hàng báo cáo tại khu vực Eisenstadt-Umgebung, đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Cơ quan chức năng cho biết các hũ nghi vấn có thể nhận diện qua một số dấu hiệu như nhãn tròn màu đỏ ở đáy, nắp đã bị mở hoặc hư hỏng, không còn niêm phong an toàn hoặc có mùi bất thường.

Các mẫu sản phẩm thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia cũng ghi nhận dấu hiệu chứa chất độc trong những xét nghiệm ban đầu.

Phụ huynh Pháp bàng hoàng trước vụ thu hồi sữa công thức trẻ em

VOV.VN - Gần đây, việc hàng loạt sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi tại Pháp đã khiến nhiều bậc phụ huynh rơi vào tâm trạng lo lắng và hoang mang. Không ít người đặt câu hỏi liệu những lần ốm trước đây của con mình có liên quan đến nguy cơ nhiễm độc từ các sản phẩm này hay không.

 

Linh Thương/VOV.VN
Tag: sản phẩm HiPP thức ăn dặm HiPP thuốc diệt chuột thu hồi sản phẩm Bộ Y tế
Thu hồi nhiều lô sữa công thức: Cảnh báo rủi ro từ vi khuẩn Bacillus cereus

VOV.VN - Nhiều lô sữa công thức bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm độc tố cereulide khiến phụ huynh lo lắng. Chuyên gia cảnh báo độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra có thể tồn tại sau xử lý nhiệt và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

5 lô sữa bị thu hồi do nghi nhiễm cereulide

VOV.VN - Ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản cảnh báo khẩn liên quan đến một số sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ nghi nhiễm độc tố cereulide, độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em.

Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil đang bị thu hồi vì nhiễm độc tố

VOV.VN - Tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g do có nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

