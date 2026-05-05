Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nhỏ

Thứ Ba, 05:53, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo liên quan sản phẩm sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi, sau khi phía Mỹ ghi nhận nguy cơ mất an toàn.

Theo thông tin từ cơ quan này, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt.

Nguyên nhân thu hồi là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại đối với trẻ nhỏ.

Các lô sản phẩm bị thu hồi thuộc loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce, được phân phối tại thị trường Mỹ, gồm:

  • Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026
  • Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027
  • Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027

Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. (Ảnh: FDA)
Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. (Ảnh: FDA)

Cụ thể, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước được yêu cầu rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm nêu trên.

Đồng thời, các đơn vị cần làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp phải báo cáo rõ số lượng đã nhập khẩu, đã bán và còn tồn kho, kèm theo phương án xử lý các lô sản phẩm bị thu hồi.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm đang lưu thông trên thị trường, đặc biệt là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Trường hợp phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu, cần kịp thời thu hồi và phát đi cảnh báo để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi nêu trên.

Kết quả triển khai và xử lý vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng trực tuyến, liên quan đến sản phẩm sữa công thức đang bị thu hồi.

Cụ thể, các nền tảng cần phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối để rà soát, ngừng kinh doanh các lô sữa thuộc diện thu hồi nếu đang lưu hành. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan sản phẩm không đảm bảo chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Linh Thương/VOV.VN
VOV.VN - Nhiều lô sữa công thức bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm độc tố cereulide khiến phụ huynh lo lắng. Chuyên gia cảnh báo độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra có thể tồn tại sau xử lý nhiệt và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

VOV.VN - Gần đây, việc hàng loạt sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi tại Pháp đã khiến nhiều bậc phụ huynh rơi vào tâm trạng lo lắng và hoang mang. Không ít người đặt câu hỏi liệu những lần ốm trước đây của con mình có liên quan đến nguy cơ nhiễm độc từ các sản phẩm này hay không.

VOV.VN - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Acnes do không đáp ứng quy định. Trước đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành 8 mỹ phẩm bao gồm dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh phụ nữ do chứa miconazole và miconazole nitrate...

