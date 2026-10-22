English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bốn ô tô va chạm liên hoàn gần cầu Sài Gòn, ùn ứ gần 2km

Thứ Năm, 14:59, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Sài Gòn, sáng 22/10 khiến giao thông hướng vào trung tâm TP.HCM ùn ứ gần 2km. Vụ việc không gây thương vong, nhưng lực lượng chức năng phải xử lý hiện trường đến hơn 11h30 mới giúp giao thông thông thoáng trở lại.

Theo ghi nhận của PV, đến hơn 11h30 ngày 22/10, lực lượng chức năng mới hoàn tất xử lý hiện trường, di dời các phương tiện trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM. Giao thông qua khu vực hướng vào trung tâm thành phố ổn định trở lại.

bon o to va cham lien hoan gan cau sai gon, un u gan 2km hinh anh 1

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, các phương tiện này lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ cầu Rạch Chiếc về cầu Sài Gòn, khi còn cách cầu Sài Gòn khoảng 400m, một taxi 5 chỗ bị ô tô 7 chỗ chạy phía sau tông vào đuôi xe. Tiếp đó, hai ô tô khác loại 5 chỗ và 7 chỗ lưu thông phía sau tiếp tục va chạm, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn giữa bốn xe.

bon o to va cham lien hoan gan cau sai gon, un u gan 2km hinh anh 2

 Tại hiện trường, bốn ô tô dính sát nhau, các phương tiện đều hư hỏng. Trong đó, ô tô 5 chỗ ở cuối chuỗi va chạm bị hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

bon o to va cham lien hoan gan cau sai gon, un u gan 2km hinh anh 3

Sự cố xảy ra trong làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, trục giao thông có mật độ phương tiện đông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, khiến dòng xe hướng vào trung tâm ùn ứ kéo dài gần 2km. 

bon o to va cham lien hoan gan cau sai gon, un u gan 2km hinh anh 4

Lực lượng CSGT và công an địa phương có mặt điều tiết, phân luồng giao thông, phối hợp xử lý hiện trường và di dời các phương tiện gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo Nguyễn Dũng/Tiền phong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân
Ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân

VOV.VN - Vào khoảng 13h45 phút chiều nay (4/10), vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cầu Nhật Tân, hướng từ sân bay Nội Bài vào trung tâm Hà Nội, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân

Ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân

VOV.VN - Vào khoảng 13h45 phút chiều nay (4/10), vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cầu Nhật Tân, hướng từ sân bay Nội Bài vào trung tâm Hà Nội, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe đầu kéo và ô tô con ở TP.HCM
Va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe đầu kéo và ô tô con ở TP.HCM

VOV.VN - Cú va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe đầu kéo và ô tô con tại giao lộ ở xã An Long, TP. Hồ Chí Minh khiến cả 3 phương tiện hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe đầu kéo và ô tô con ở TP.HCM

Va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe đầu kéo và ô tô con ở TP.HCM

VOV.VN - Cú va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe đầu kéo và ô tô con tại giao lộ ở xã An Long, TP. Hồ Chí Minh khiến cả 3 phương tiện hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Va chạm liên hoàn 3 ô tô tại Ngã Tư Sở khiến xe lật, giao thông ùn tắc
Va chạm liên hoàn 3 ô tô tại Ngã Tư Sở khiến xe lật, giao thông ùn tắc

VOV.VN - Vào khoảng 12h30 trưa 17/12, tại khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Cú va chạm mạnh khiến một xe ô tô bị lật ngang giữa đường, gây cản trở nghiêm trọng các phương tiện lưu thông theo hướng Trường Chinh.

Va chạm liên hoàn 3 ô tô tại Ngã Tư Sở khiến xe lật, giao thông ùn tắc

Va chạm liên hoàn 3 ô tô tại Ngã Tư Sở khiến xe lật, giao thông ùn tắc

VOV.VN - Vào khoảng 12h30 trưa 17/12, tại khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Cú va chạm mạnh khiến một xe ô tô bị lật ngang giữa đường, gây cản trở nghiêm trọng các phương tiện lưu thông theo hướng Trường Chinh.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục